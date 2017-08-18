Владивосток станет центром производства туалетной бумаги
Один из резидентов Свободного порта Владивосток инвестировал 13,2 млн рублей в организацию производства туалетной бумаги и бумажных полотенец в Приморье, сообщает ИА «Deita.ru».
Один из резидентов Свободного порта Владивосток инвестировал 13,2 млн рублей в организацию производства туалетной бумаги и бумажных полотенец в Приморье, сообщает ИА «Deita.ru».
Резидентом порта компания стала еще в 2016 году. В настоящий момент предприятие готово на 95%, запуск производства намечен на сентябрь.
Оборудование для производства резидент закупил в Китае, выбрав между девятью
Михаил Грач.