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08:38 (мск), источник: АиФ Омск

Здание «Саламандры» продолжат реконструировать после длительного простоя

Строители приступят к благоустройству второй очереди улицы Музейная.

Подрядчик работ по реконструкции исторического здания бывшей фирмы «Саламандра» вновь приступил к работам. Фирма «Технострой» выполняет устройство фасада здания, наружных сетей тепло- и водоснабжения, внутренних инженерных сетей, а также ведёт отделочные работы в помещениях, — сообщает «Омская губерния».

17 августа на стройку приехал глава регионального минстроя Владимир Стрельцов и специалисты отрасли. Они проинспектировали ход работ по приведению в порядок улицы Музейной и ремонт здания, в котором разместиться корпус культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь».

После завершения устройства коммуникаций строители приступят к асфальтированию проездов. Благоустройство второй очереди улицы Музейной строители начнут с 21 августа. В результате в центре города должно образоваться единое пешеходное пространство с множеством зелёных насаждений.

Напомним, что во время реконструкции теплотрассы у здания были обнаружены археологические захоронения, предварительно относящиеся к первому тысячелетию до н.э. Обнаружили девять объектов. Пять из них древние погребения воинов.

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