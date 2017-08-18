Здание «Саламандры» продолжат реконструировать после длительного простоя

Подрядчик работ по реконструкции исторического здания бывшей фирмы «Саламандра» вновь приступил к работам. Фирма «Технострой» выполняет устройство фасада здания, наружных сетей тепло- и водоснабжения, внутренних инженерных сетей, а также ведёт отделочные работы в помещениях, — сообщает «Омская губерния».

17 августа на стройку приехал глава регионального минстроя Владимир Стрельцов и специалисты отрасли. Они проинспектировали ход работ по приведению в порядок улицы Музейной и ремонт здания, в котором разместиться корпус культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Сибирь».

После завершения устройства коммуникаций строители приступят к асфальтированию проездов. Благоустройство второй очереди улицы Музейной строители начнут с 21 августа. В результате в центре города должно образоваться единое пешеходное пространство с множеством зелёных насаждений.