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08:49 (мск), источник: Восток Медиа

Центр переработки древесины в Хабаровском крае заработает в сентябре

На предприятии завершаются пуско-наладочные работы.

На площадке «Амурск» в ТОСЭР «Комсомольск» завершаются пуско-наладочные работы на заводе по производству пиломатериалов крупнейшей лесоперерабатывающей компании края ОАО «Дальлеспром». Торжественное открытие Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины состоится в дни Восточного экономического форума, который пройдёт 6—7 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, завод, оснащённый современным оборудованием европейских производителей, построили ещё в декабре 2016 года. Тогда же началось тестовое производство. Первые объёмы выпущенной продукции составили 2,1 тысячи кубических метров. сейчас на предприятии завершают строительство сушильных камер для дальнейшей обработки пиломатериалов, продолжают монтаж оборудования по энергогенерации. Ход реализации в рамках рабочей поездки в Амурск оценил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

«Инвестиционный проект по созданию глубокой переработки древесины является одним из передовых в крае. Здесь используется самое современное оборудование, применяются высокие технологии. Предприятие создало у себя на производстве 300 новых рабочих мест. Это серьёзные показатели. Режим ТОСЭР позволяет успешно развивать территории региона, увеличивать занятость населения», — отметил губернатор края Вячеслав Шпорт.

Лесопильный завод является частью единого инвестиционного проекта по глубокой переработке древесины, который реализуется на площадке «Амурск» ТОСЭР «Комсомольск». При выходе на полную мощность дочернего предприятия RFP Group планируется наладить производство 300 тысяч кубических метров лущёного шпона, 230 тысяч кубических метров пиломатериалов и 100 тысяч тонн топливных гранул в год. Сумма заявленных инвестиций составляет более 12 миллиардов рублей. После реализации проекта начнётся выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью: клееного бруса, мебельных щитов, фанеры и древесных плит, биотоплива, деревянных оконных и дверных блоков, напольных покрытий.

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