Новосибирские дорожники приступили к заготовке пескосоляной смеси
В Новосибирске приступили к заготовке пескосоляной смеси. Она пойдет на обработку городских улиц от гололеда.
В Новосибирске приступили к заготовке пескосоляной смеси. Она пойдет на обработку городских улиц от гололеда.
Готовь песок летом! Чтобы зимой развеять над улицами города. Сыпучая смесь призвана уберечь новосибирцев от падений. Начали выполнять эту важную задачу уже сегодня.
Нина Попошкина, начальник пескобазы: «Работа ведется в 2 смены, круглосуточно. Одна смена отрабатывает — уходит. По 8 единиц, в данный момент 8 единиц техники в ночь и в день».
Одного песка для надежного сцепления подошвы зимней обуви с ледяной коркой — мало. Нужна еще и соль. Смешивают здесь же.
Алексей Лыков, директор МКУ «ДЭУ-1»: «Сначала делает борт из песка, а со стороны воды будет подаваться соль. Будут фронтальные погрузчики подъезжать, разрезаться и в дальнейшем уже на эстакаде будет замешиваться пескосоляная смесь».
И песок, и соль проходят строгий контроль. Чтобы новосибирцам не было горько от падений — качество проверяют лабораторно. Только потом складируют.
Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Эти горы песка служат своеобразной подушкой для пескосоляной смеси. Замешивают ее чуть дальше. Сейчас всего лишь треть от запланированного количества — 28 тысяч тонн. В течение месяца смесь будет настаиваться и только потом попадет на улицы города Новосибирска».
Всего в этом году заготовят 100 тысяч тонн. Планируют успеть за 60 дней. Параллельно готовят технику.
Юрий Сердюк, Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска: «Ведется плановый ремонт как грейдеров, снегопогрузчиков, другой техники, которая задействована в зимнем режиме обслуживания наших улиц. Чуть позже начнется переоборудование наших дорожных машин».
Пока же зима за горами! Этих песчаных пиков. Как только дюны скроют горизонт — гололедный сезон в Новосибирске можно считать отрытым.