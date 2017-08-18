Новосибирские дорожники приступили к заготовке пескосоляной смеси

Источник: Вести - Новосибирск

Готовь песок летом! Чтобы зимой развеять над улицами города. Сыпучая смесь призвана уберечь новосибирцев от падений. Начали выполнять эту важную задачу уже сегодня.

Нина Попошкина, начальник пескобазы: «Работа ведется в 2 смены, круглосуточно. Одна смена отрабатывает — уходит. По 8 единиц, в данный момент 8 единиц техники в ночь и в день».

Одного песка для надежного сцепления подошвы зимней обуви с ледяной коркой — мало. Нужна еще и соль. Смешивают здесь же.

Алексей Лыков, директор МКУ «ДЭУ-1»: «Сначала делает борт из песка, а со стороны воды будет подаваться соль. Будут фронтальные погрузчики подъезжать, разрезаться и в дальнейшем уже на эстакаде будет замешиваться пескосоляная смесь».

И песок, и соль проходят строгий контроль. Чтобы новосибирцам не было горько от падений — качество проверяют лабораторно. Только потом складируют.

Анастасия Шарабурова, корреспондент: «Эти горы песка служат своеобразной подушкой для пескосоляной смеси. Замешивают ее чуть дальше. Сейчас всего лишь треть от запланированного количества — 28 тысяч тонн. В течение месяца смесь будет настаиваться и только потом попадет на улицы города Новосибирска».

Всего в этом году заготовят 100 тысяч тонн. Планируют успеть за 60 дней. Параллельно готовят технику.

Юрий Сердюк, Начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска: «Ведется плановый ремонт как грейдеров, снегопогрузчиков, другой техники, которая задействована в зимнем режиме обслуживания наших улиц. Чуть позже начнется переоборудование наших дорожных машин».