Главный корпус госуниверситета достроят к 25 декабря
Министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов взял объект под свой контроль.
Министр строительства и ЖКК Владимир Стрельцов взял объект под свой контроль.
Министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов взялся лично контролировать ход работ на площадке главного корпуса госуниверситета. Дело в том, что работы на 7 месяцев отстают от графика. Если объект не сдадут в срок, придется возвращать обратно в федеральный бюджет 200 миллионов рублей.
Сейчас компания «Энергостройкомплекс» занимается устройством внутренних инженерных коммуникаций и наружных сетей электроснабжения, а также выполняет отделку помещений.
Главный корпус ОмГУ нужно сдать к 25 декабря, других вариантов не существует.
— Сдать учебный корпус в эксплуатацию планируется до конца года. Чтобы уложиться в установленные сроки, Владимир Стрельцов лично контролирует ход работ на объекте в еженедельном режиме, — сообщили в министерстве строительства и ЖКК Омской области.
Отметим, что ректор вуза Алексей Якуб заикнулся о переносе срока сдачи в эксплуатацию
Отдельный вопрос — закупка оборудования для учебного процесса в достроенном корпусе. На эти цели нужны 30 миллионов рублей.