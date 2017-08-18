Главный корпус госуниверситета достроят к 25 декабря

Министр строительства и ЖКК Омской области Владимир Стрельцов взялся лично контролировать ход работ на площадке главного корпуса госуниверситета. Дело в том, что работы на 7 месяцев отстают от графика. Если объект не сдадут в срок, придется возвращать обратно в федеральный бюджет 200 миллионов рублей.

Сейчас компания «Энергостройкомплекс» занимается устройством внутренних инженерных коммуникаций и наружных сетей электроснабжения, а также выполняет отделку помещений.

Главный корпус ОмГУ нужно сдать к 25 декабря, других вариантов не существует.

— Сдать учебный корпус в эксплуатацию планируется до конца года. Чтобы уложиться в установленные сроки, Владимир Стрельцов лично контролирует ход работ на объекте в еженедельном режиме, — сообщили в министерстве строительства и ЖКК Омской области.

Отметим, что ректор вуза Алексей Якуб заикнулся о переносе срока сдачи в эксплуатацию из-за неготовой проектно-сметной документации на одном из заседаний облправительства.