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09:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Энергетиков оштрафовали на 600 000 рублей за отказ подключить дом в Волгограде

Суд оштрафовал энергетиков на 600 000 рублей за отказ подключить дом многодетной матери в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, компания заявила женщине, что не подключит ее дом к электроэнергии пока не будет предоставлена копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования при условии ведения заявительницей огородничества или дачного хозяйства в индивидуальном порядке на территории СНТ. Вмешавшиеся в ситуацию антимонопольщики пришли к выводу, что организация нарушает закон.

Т.к. энергетики уже не первый раз нарушают порядок технического присоединения дома к электросетям, то им выписали максимально возможный штраф.

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