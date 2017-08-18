Энергетиков оштрафовали на 600 000 рублей за отказ подключить дом в Волгограде
Суд оштрафовал энергетиков на 600 000 рублей за отказ подключить дом многодетной матери в Волгограде.
Суд оштрафовал энергетиков на 600 000 рублей за отказ подключить дом многодетной матери в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, компания заявила женщине, что не подключит ее дом к электроэнергии пока не будет предоставлена копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования при условии ведения заявительницей огородничества или дачного хозяйства в индивидуальном порядке на территории СНТ. Вмешавшиеся в ситуацию антимонопольщики пришли к выводу, что организация нарушает закон.
Т.к. энергетики уже не первый раз нарушают порядок технического присоединения дома к электросетям, то им выписали максимально возможный штраф.