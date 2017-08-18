Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
"Работать стало невыносимо": ведущий "Пока все дома" о телеканале
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
8Тень Земли
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
09:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Один из крупнейших НПЗ Казахстана полностью остановлен для капремонта

Атырауский НПЗ впервые с 1945 года остановил производство для капитального ремонта оборудования.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) впервые с начала своей работы полностью остановлен, сообщил отдел по связям с общественностью АНПЗ.

Завод был построен в годы Великой Отечественной войны в течение двух лет, на базе комплектации оборудования, поставляемого из США по «ленд-лизу», введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года.

Читайте также
Украинский банк Кенеса Ракишева продает активы

«Плановый капитальный ремонт Атырауского НПЗ с полной остановкой предприятия впервые будет проведен с 18 августа по 29 сентября», — говорится в сообщении.

Во время ремонта запланировано техническое обследование сосудов и аппаратов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей и трубопроводов, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, замена морально и физически изношенного оборудования.

«По завершению планового ремонта НПЗ продолжит работу в нормальном технологическом режиме и обеспечит выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным планом», — заверили на предприятии.

На АНПЗ подчеркивают, что нынешний плановый ремонт не повлияет на стабильность топливного рынка — в резервуарах НПЗ накоплены необходимые объемы социально значимых нефтепродуктов, достаточные для обеспечения потребностей региона, а график остановки на капитальный ремонт согласован с министерством энергетики Казахстана.

АНПЗ — один из трёх ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». Сейчас завод выпускает нефтепродукты более 20 наименований.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пустые улицы, вертолеты и вой сирен: казахстанка рассказала о теракте в Барселоне
Костанаец два года насиловал родную дочь
Во время теракта в Барселоне пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
Скончался пятый участник террористической атаки в Камбрильсе
Уволенных чиновников могут обязать отчитываться о расходах
Минобороны показало пуск «Калибра» с АПЛ «Северодвинск» (видео)
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
На Украине появились подозрительно дешевые Volkswagen Golf Украинское представительство компании Volkswagen начало по весьма интересным ценам предлагать универсалы Golf SportWagen
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь