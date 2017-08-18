Один из крупнейших НПЗ Казахстана полностью остановлен для капремонта

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) впервые с начала своей работы полностью остановлен, сообщил отдел по связям с общественностью АНПЗ.

Завод был построен в годы Великой Отечественной войны в течение двух лет, на базе комплектации оборудования, поставляемого из США по «ленд-лизу», введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года.

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«Плановый капитальный ремонт Атырауского НПЗ с полной остановкой предприятия впервые будет проведен с 18 августа по 29 сентября», — говорится в сообщении.

Во время ремонта запланировано техническое обследование сосудов и аппаратов, ремонт насосно-компрессорного оборудования, обследование и ревизия технологических печей и трубопроводов, профилактические и ремонтные работы энергетического оборудования, замена морально и физически изношенного оборудования.

«По завершению планового ремонта НПЗ продолжит работу в нормальном технологическом режиме и обеспечит выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным планом», — заверили на предприятии.

На АНПЗ подчеркивают, что нынешний плановый ремонт не повлияет на стабильность топливного рынка — в резервуарах НПЗ накоплены необходимые объемы социально значимых нефтепродуктов, достаточные для обеспечения потребностей региона, а график остановки на капитальный ремонт согласован с министерством энергетики Казахстана.