Один из крупнейших НПЗ Казахстана полностью остановлен для капремонта
Атырауский НПЗ впервые с 1945 года остановил производство для капитального ремонта оборудования.
Атырауский НПЗ впервые с 1945 года остановил производство для капитального ремонта оборудования.
АСТАНА, 18 авг — Sputnik. Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) впервые с начала своей работы полностью остановлен, сообщил отдел по связям с общественностью АНПЗ.
Завод был построен в годы Великой Отечественной войны в течение двух лет, на базе комплектации оборудования, поставляемого из США по «ленд-лизу», введен в эксплуатацию в сентябре 1945 года.
«Плановый капитальный ремонт Атырауского НПЗ с полной остановкой предприятия впервые будет проведен с 18 августа по 29 сентября», — говорится в сообщении.
Во время ремонта запланировано техническое обследование сосудов и аппаратов, ремонт
«По завершению планового ремонта НПЗ продолжит работу в нормальном технологическом режиме и обеспечит выпуск нефтепродуктов в соответствии с производственным планом», — заверили на предприятии.
На АНПЗ подчеркивают, что нынешний плановый ремонт не повлияет на стабильность топливного рынка — в резервуарах НПЗ накоплены необходимые объемы социально значимых нефтепродуктов, достаточные для обеспечения потребностей региона, а график остановки на капитальный ремонт согласован с министерством энергетики Казахстана.
АНПЗ — один из трёх ведущих нефтеперерабатывающих заводов Казахстана. Владельцем нефтеперерабатывающего завода является АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». Сейчас завод выпускает нефтепродукты более 20 наименований.