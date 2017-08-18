Парусник «Крузенштерн» взял курс на Калининград после летнего рейса

Как сообщила пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота (БГА — владелец парусника «Крузенштерн»), «Крузенштерн» покинул порт Варнемюнде (Германия), в котором находился в рамках фестиваля Hansa Sail 2017 — «Ганзейские паруса».

Вместе с «Крузенштерном» порт Варнемюнде посетили российские парусники «Седов» и «Мир», бразильский «Сисне Бранко», польский «Дар Млодзежи» и более ста других судов и парусников.

«В период стоянки с 10 по 13 августа выполнено пять тренировочных выходов в море с иностранными практикантами на борту. Однодневное знакомство с работой четырехмачтового барка осуществили более тысячи человек», — отмечается в сообщении.