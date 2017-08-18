Оригинальную схему заселения предложил застройщик дольщикам «Казачьей горы» в Хабаровске
По словам Владимира Фридмана, натерпевшиеся дольщики уже дали согласие.
По словам Владимира Фридмана, натерпевшиеся дольщики уже дали согласие.
Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.
Дольщикам второй очереди ЖК «Казачья гора» застройщик предложил «альтернативную» схему заселения: до акта ввода в эксплуатацию. Возражений не было, так как люди столько натерпелись, что хотят уже быстрее въехать и начать ремонт, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор и владелец ООО «СамСтрой» Владимир Фридман.
— Сейчас в квартирах идут отделочные работы, но идут медленно, что мне самому не нравится. Медленно, потому что опять наступила пауза: неожиданно возникла необходимость уплатить 7,7 млн рублей налогов. Сейчас изыскиваем средства, а как найдем, можем рассчитывать на очередной банковский транш, чтобы продолжить работы. Благо правительство края продлило гарантии, — сообщил Владимир Фридман.
Дабы уложиться в объявленные сроки сдачи дома в эксплуатацию, застройщик предложил дольщикам иную схему заселения.
— В том случае, если поймем, что не сможем сдать в срок, предложим людям начинать заселяться и делать ремонты. К тому моменту будет готов тепловой контур, и можно будет делать ремонт в тепле. То есть люди примут квартиры, а акт ввода дома в эксплуатацию может быть чуть позже. Все равно они делают ремонты по
Как признался Владимир Фридман, главная проблема в благоустройстве, без окончания которого сейчас жилые дома не вводят в строй:
— В черновую мы все сделаем, а вот закрыть асфальтом можем и не успеть.
«СамСтрой» — третий по счету застройщик второй очереди ЖК «Казачья гора, строительство которого началось в октябре 2007 года. Сдать дом автор проекта и первый застройщик компания «Мыс» обещалась в 2010 году, однако обещания не выполнила и в 2011 году обанкротилась. В 2014 году к дому подступилась приморская компания «Виола», но не смогла выкупить долгострой и ушла. Затем стройку выкупил «СамСтрой», который также не выполнил свои обещания ввести дом в срок.
В 2016 году застройщик получил гарантии правительства Хабаровского края на 100 млн рублей для завершения строительства. В этом году они были продлены до конца 2017 года.