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11:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Оригинальную схему заселения предложил застройщик дольщикам «Казачьей горы» в Хабаровске

По словам Владимира Фридмана, натерпевшиеся дольщики уже дали согласие.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 августа, AmurMedia.

Дольщикам второй очереди ЖК «Казачья гора» застройщик предложил «альтернативную» схему заселения: до акта ввода в эксплуатацию. Возражений не было, так как люди столько натерпелись, что хотят уже быстрее въехать и начать ремонт, сообщил корр. ИА AmurMedia гендиректор и владелец ООО «СамСтрой» Владимир Фридман.

— Сейчас в квартирах идут отделочные работы, но идут медленно, что мне самому не нравится. Медленно, потому что опять наступила пауза: неожиданно возникла необходимость уплатить 7,7 млн рублей налогов. Сейчас изыскиваем средства, а как найдем, можем рассчитывать на очередной банковский транш, чтобы продолжить работы. Благо правительство края продлило гарантии, — сообщил Владимир Фридман.

Дабы уложиться в объявленные сроки сдачи дома в эксплуатацию, застройщик предложил дольщикам иную схему заселения.

— В том случае, если поймем, что не сможем сдать в срок, предложим людям начинать заселяться и делать ремонты. К тому моменту будет готов тепловой контур, и можно будет делать ремонт в тепле. То есть люди примут квартиры, а акт ввода дома в эксплуатацию может быть чуть позже. Все равно они делают ремонты по три-четыре месяца. А к тому моменту, когда они закончат ремонты, как раз будет подписан акт ввода. Я людям предложил, и они согласились. Они ведь натерпелись и наждались, поэтому хотят зайти уже и начать ремонт. Когда зайдут, думаю, ажиотаж весь и закончится, — говорит застройщик.

Как признался Владимир Фридман, главная проблема в благоустройстве, без окончания которого сейчас жилые дома не вводят в строй:

— В черновую мы все сделаем, а вот закрыть асфальтом можем и не успеть.

«СамСтрой» — третий по счету застройщик второй очереди ЖК «Казачья гора, строительство которого началось в октябре 2007 года. Сдать дом автор проекта и первый застройщик компания «Мыс» обещалась в 2010 году, однако обещания не выполнила и в 2011 году обанкротилась. В 2014 году к дому подступилась приморская компания «Виола», но не смогла выкупить долгострой и ушла. Затем стройку выкупил «СамСтрой», который также не выполнил свои обещания ввести дом в срок.

В 2016 году застройщик получил гарантии правительства Хабаровского края на 100 млн рублей для завершения строительства. В этом году они были продлены до конца 2017 года.

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