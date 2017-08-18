В Екатеринбурге один из перевозчиков отказался бойкотировать автобусные торги

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге определились с первым победителем аукциона для перевозчиков. Согласно информации с сайта госзакупок, лот с маршрутами № 22 и 054 достался ООО ЦИБ «Тринити сервис». Ранее эти направления обслуживала компания «Параллель». Она, как и многие другие коммерсанты, бойкотировала торги из-за абсурдности требований конкурсной документации.

Согласно условиям аукциона, победитель будет обслуживать маршруты в течение 2 лет. За это он получит более 30,7 миллиона рублей.

«Это бизнес. У нас сократили два маршрута — № 063 и 067. Я что-то должен был делать. Мне пришлось брать кредит и покупать 50 автобусов, чтобы соответствовать требованиям конкурсной документации», прокомментировал «Уралинформбюро» директор ООО ЦИБ «Тринити сервис’Алексей Ярков.

Конкурсы по выбору перевозчиков для обслуживания городских маршрутов начали объявлять в начале лета. Многие коммерсанты проигнорировали торги, заявив, что мэрия Екатеринбурга толкает их на экономическое самоубийство. В частности, согласно условиями конкурсной документации, необходимо существенно увеличить количество машин на маршрутах, на линиях должны работать только автобусы большой или средней вместимости, которые необходимо к ЧМ-2018 перекрасить в зеленый цвет.