В Екатеринбурге один из перевозчиков отказался бойкотировать автобусные торги
Ему достанутся маршруты № 22 и 054.
Ему достанутся маршруты № 22 и 054.
В Екатеринбурге определились с первым победителем аукциона для перевозчиков. Согласно информации с сайта госзакупок, лот с маршрутами № 22 и 054 достался ООО ЦИБ «Тринити сервис». Ранее эти направления обслуживала компания «Параллель». Она, как и многие другие коммерсанты, бойкотировала торги
Согласно условиям аукциона, победитель будет обслуживать маршруты в течение 2 лет. За это он получит более 30,7 миллиона рублей.
«Это бизнес. У нас сократили два маршрута — № 063 и 067. Я
Конкурсы по выбору перевозчиков для обслуживания городских маршрутов начали объявлять в начале лета. Многие коммерсанты проигнорировали торги, заявив, что мэрия Екатеринбурга толкает их на экономическое самоубийство. В частности, согласно условиями конкурсной документации, необходимо существенно увеличить количество машин на маршрутах, на линиях должны работать только автобусы большой или средней вместимости, которые необходимо к ЧМ-2018 перекрасить в зеленый цвет.
Перевозчики подали пять жалоб на аукционную документацию в региональное УФАС, признавшее претензии частично обоснованными. Администрация города попытается опротестовать это решение в суде.