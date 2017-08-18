Павильон у предпринимателя в Иркутске изъяли по ошибке

Источник: Reuters

Об этом 18 августа сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области. За то время, пока павильон стоял на охраняемой территории предприятия, его полностью разграбили.

Напомним, в июне к бизнес-омбудсмену обратился владелец торговой точки, который рассказал, что его киоск был похищен. Как выяснилось позже, павильон увезли ночью по распоряжению местной администрации. С помощью полиции его удалось разыскать. Выяснилось, что его увезли на основании распоряжения сотрудника городской администрации, который ранее в присутствии других предпринимателей и бизнес-омбудсмена заявил, что торговый объект можно оставить на прежнем месте до сентября. Районная прокуратура провела необходимую проверку и вынесла представление вернуть киоск предпринимателю. Однако представитель бизнеса далеко не сразу смог забрать свой павильон из-за возникших на нервной почве проблем со здоровьем.

Когда предприниматель получил доступ к своему имуществу и в присутствии полиции открыл двери киоска, обнаружилось, что тот полностью разграблен — там не было ни товара, ни выручки, ни бытовой техники (холодильников, микроволновой печи). Сейчас полиция занимается делом о хищении имущества. Бизнес-омбудсмен заявил, что это преступление подходит под статью о хищении в крупном размере, которое считается тяжким и предполагает наказание виновных лишением свободы на срок до шести лет. Однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве, несмотря на то, что прокуратура установила виновных.