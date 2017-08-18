Павильон у предпринимателя в Иркутске изъяли по ошибке
Муниципальная компания «ИркутскАвтодор» признала, что это она в июне 2017 года по ошибке незаконно вывезла из центра Иркутска частный павильон, причём, по ошибке.
Муниципальная компания «ИркутскАвтодор» признала, что это она в июне 2017 года по ошибке незаконно вывезла из центра Иркутска частный павильон, причём, по ошибке.
Об этом 18 августа сообщает
Напомним, в июне к
Когда предприниматель получил доступ к своему имуществу и в присутствии полиции открыл двери киоска, обнаружилось, что тот полностью разграблен — там не было ни товара, ни выручки, ни бытовой техники (холодильников, микроволновой печи). Сейчас полиция занимается делом о хищении имущества.
Как пояснили сотрудники МУП в официальном письме в прокуратуру, в тот день, когда киоск исчез с места, где находился на протяжении нескольких лет, работники предприятия должны были вывезти другой павильон. Однако они не только забрали не тот киоск, но и грубо нарушили всю процедуру изъятия. По закону, сначала предпринимателю должно было быть направлено письмо с предложением добровольно убрать самовольно размещенный павильон. После этого сотрудники администрации должны были по почте отправить уведомление о дате сноса киоска. Сама процедура сноса должна проходить в присутствии собственника, сотрудников администрации и представителей правоохранительных органов. Однако киоск был вывезен не только без их участия, но и без составления необходимого акта, кроме того, ночью, без свидетелей. После того, как павильон был найден, директор предприятия заявлял в СМИ, что МУП не имеет никакого отношения к исчезновению киоска.