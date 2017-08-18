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11:00 (мск), источник: Baikal-info.ru

Павильон у предпринимателя в Иркутске изъяли по ошибке

Муниципальная компания «ИркутскАвтодор» признала, что это она в июне 2017 года по ошибке незаконно вывезла из центра Иркутска частный павильон, причём, по ошибке.

Источник: Reuters

Об этом 18 августа сообщает пресс-служба уполномоченного по правам предпринимателей Иркутской области. За то время, пока павильон стоял на охраняемой территории предприятия, его полностью разграбили.

Напомним, в июне к бизнес-омбудсмену обратился владелец торговой точки, который рассказал, что его киоск был похищен. Как выяснилось позже, павильон увезли ночью по распоряжению местной администрации. С помощью полиции его удалось разыскать. Выяснилось, что его увезли на основании распоряжения сотрудника городской администрации, который ранее в присутствии других предпринимателей и бизнес-омбудсмена заявил, что торговый объект можно оставить на прежнем месте до сентября. Районная прокуратура провела необходимую проверку и вынесла представление вернуть киоск предпринимателю. Однако представитель бизнеса далеко не сразу смог забрать свой павильон из-за возникших на нервной почве проблем со здоровьем.

Когда предприниматель получил доступ к своему имуществу и в присутствии полиции открыл двери киоска, обнаружилось, что тот полностью разграблен — там не было ни товара, ни выручки, ни бытовой техники (холодильников, микроволновой печи). Сейчас полиция занимается делом о хищении имущества. Бизнес-омбудсмен заявил, что это преступление подходит под статью о хищении в крупном размере, которое считается тяжким и предполагает наказание виновных лишением свободы на срок до шести лет. Однако полиция отказала в возбуждении уголовного дела по статье о самоуправстве, несмотря на то, что прокуратура установила виновных.

Как пояснили сотрудники МУП в официальном письме в прокуратуру, в тот день, когда киоск исчез с места, где находился на протяжении нескольких лет, работники предприятия должны были вывезти другой павильон. Однако они не только забрали не тот киоск, но и грубо нарушили всю процедуру изъятия. По закону, сначала предпринимателю должно было быть направлено письмо с предложением добровольно убрать самовольно размещенный павильон. После этого сотрудники администрации должны были по почте отправить уведомление о дате сноса киоска. Сама процедура сноса должна проходить в присутствии собственника, сотрудников администрации и представителей правоохранительных органов. Однако киоск был вывезен не только без их участия, но и без составления необходимого акта, кроме того, ночью, без свидетелей. После того, как павильон был найден, директор предприятия заявлял в СМИ, что МУП не имеет никакого отношения к исчезновению киоска.

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