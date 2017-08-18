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09:36 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбуржцы смогут без пересадок ездить в Кузино с Первомайской

Свердловская пригородная компания заявила об открытии беспересадочного маршрута «Ласточки» со станции Первомайской до Кузино.

Сейчас поезда до Кузино ходят от железнодорожного вокзала. Причем рейс выполняется на том же составе, который прибывает из Каменска-Уральского и по пути из Каменска-Уральского на вокзал останавливается на Первомайской.

Ездить в Кузино с Первомайской на этом поезде пассажиры могли и раньше. Но этой возможностью особо никто не пользовался, отчасти потому, что в этом случае приходилось бы дважды платить по тарифу «Ласточки». Теперь, с 18 августа, для пассажиров, севших на Первомайской, до вокзала будет действовать тариф городской электрички. Он примерно в два раза ниже прежнего.

«В 17:21 по местному времени (15:21 по московскому) на остановке Первомайская пассажиры могут сесть на “Ласточку” № 7085, следующую из Каменска-Уральского, и через шесть минут, в 17:27, прибыть на железнодорожный вокзал (станция Екатеринбург-Пассажирский). В 17:52 этот же состав под № 7055 отправится по маршруту Екатеринбург — Кузино. Во время стоянки электропоезда на вокзале пассажиры могут не покидать вагон», — уточнили в пресс-службе СПК.

Для совершения беспересадочной поездки необходимо приобрести два билета: один на поезд № 7055, другой на поезд № 7085 по маршруту Первомайская — Екатеринбург-Пассажирский.

Приобрести такой билет можно в кассах на остановочной площадке Первомайская, в терминалах самообслуживания или через мобильное приложение «Пригород».

При самостоятельном оформлении проездного документа нужно будет выбрать поезд № 7085 Г сообщением остановочная площадка Первомайская — Екатеринбург-Пассажирский.

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