Екатеринбуржцы смогут без пересадок ездить в Кузино с Первомайской

Сейчас поезда до Кузино ходят от железнодорожного вокзала. Причем рейс выполняется на том же составе, который прибывает из Каменска-Уральского и по пути из Каменска-Уральского на вокзал останавливается на Первомайской.

Ездить в Кузино с Первомайской на этом поезде пассажиры могли и раньше. Но этой возможностью особо никто не пользовался, отчасти потому, что в этом случае приходилось бы дважды платить по тарифу «Ласточки». Теперь, с 18 августа, для пассажиров, севших на Первомайской, до вокзала будет действовать тариф городской электрички. Он примерно в два раза ниже прежнего.

«В 17:21 по местному времени (15:21 по московскому) на остановке Первомайская пассажиры могут сесть на “Ласточку” № 7085, следующую из Каменска-Уральского, и через шесть минут, в 17:27, прибыть на железнодорожный вокзал (станция Екатеринбург-Пассажирский). В 17:52 этот же состав под № 7055 отправится по маршруту Екатеринбург — Кузино. Во время стоянки электропоезда на вокзале пассажиры могут не покидать вагон», — уточнили в пресс-службе СПК.

Для совершения беспересадочной поездки необходимо приобрести два билета: один на поезд № 7055, другой на поезд № 7085 по маршруту Первомайская — Екатеринбург-Пассажирский.

Приобрести такой билет можно в кассах на остановочной площадке Первомайская, в терминалах самообслуживания или через мобильное приложение «Пригород».