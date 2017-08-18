Рустам Минниханов презентовал потенциал Татарстана на встрече Новака и Зайбекджи в Турции
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочем завтраке сопредседателей
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочем завтраке сопредседателей
Завтрак состоялся в Измире, куда татарстанский лидер прибыл для участия в 86-й Измирской международной торговой
Как сообщает
«Мы совместно с уважаемым министром экономики Турции
Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес и впредь развивал свои проекты в республике, и готов оказывать для этого всестороннюю поддержку.