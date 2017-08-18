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09:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Рустам Минниханов презентовал потенциал Татарстана на встрече Новака и Зайбекджи в Турции

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в рабочем завтраке сопредседателей Российско-Турецкой межправительственной комиссии — министра энергетики России Александра Новака и министра экономики Турции Нихата Зейбекджи.

Завтрак состоялся в Измире, куда татарстанский лидер прибыл для участия в 86-й Измирской международной торговой выставке-ярмарке промышленных и потребительских товаров IZMIR INTERNATIONAL FAIR-2017.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, в ходе встречи Рустаму Минниханову как руководителю активного региона-партнера Турции было предоставлено слово. Президент Татарстана коротко презентовал развитие сотрудничества двух республик в рамках российско-турецких отношений.

«Мы совместно с уважаемым министром экономики Турции Зейбекджи-эфэнди уже неоднократно открывали в Татарстане турецкие заводы. Сегодня их в республике уже 10. На сегодняшний день турецкие компании инвестировали в нашу республику 2 млрд долларов США. Мы успешно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, машиностроение, строительство, деревообработка, здравоохранение, сельское хозяйство и др. Сегодня мы ведем работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции — “Гебзе”, которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и Особой экономической зоны», — отметил лидер Татарстана.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Татарстан заинтересован в том, чтобы турецкий бизнес и впредь развивал свои проекты в республике, и готов оказывать для этого всестороннюю поддержку.

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