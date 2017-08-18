Рустам Минниханов презентовал потенциал Татарстана на встрече Новака и Зайбекджи в Турции

«Мы совместно с уважаемым министром экономики Турции Зейбекджи-эфэнди уже неоднократно открывали в Татарстане турецкие заводы. Сегодня их в республике уже 10. На сегодняшний день турецкие компании инвестировали в нашу республику 2 млрд долларов США. Мы успешно сотрудничаем в таких областях, как энергетика, машиностроение, строительство, деревообработка, здравоохранение, сельское хозяйство и др. Сегодня мы ведем работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции — “Гебзе”, которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и Особой экономической зоны», — отметил лидер Татарстана.