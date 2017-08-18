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09:53 (мск), источник: Sputnik.md

Яичный кризис в Европе продолжается: что еще попало под запрет

Яичный кризис в Европе набирает обороты: что еще вызвало сомнения у европейских властей и от чего им пришлось отказаться.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. «Яичный кризис» не отпускает Европу: вслед за зараженными инсектицидом фипронила яйцами подподозрение попали и вафли.

Как сообщает Sputnik Грузия, министерство сельского хозяйства Франции включило вафли в список содержащей следы инсектицида фипронила продукции.

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В конце июля стало известно, что миллионы яиц, поступивших на прилавки магазинов в Бельгии, Нидерландах и Германии, могут быть заражены инсектицидом фипронил. Этот инсектицид используется для лечения куриц-несушек от вшей. В связи с тем, что использовать фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. К расследованию подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов.

Вафли продаются под частными торговыми марками, но производятся в Нидерландах. В коммюнике министерства говорится, что указанные продукты изъяты с рынка, поскольку содержат уровень фипронила, превышающий допустимые нормы. Тем не менее, отмечается, что выявленные уровни содержания «не представляют угрозы для потребителей, учитывая рекомендации ученых».

Фипронил не вызывает раковых заболеваний и мутагенности, однако, может быть нейротоксичен для людей, а при повышенных дозах приводит к тошноте, рвоте, головной боли и параличу. Наличие вещества в том количестве, которое до сих пор было обнаружено в яйцах в Нидерландах и Германии опасности для здоровья людей не несет. Однако, как утверждает ряд экспертов, частое потребление яиц, содержащих данный инсектицид, может нанести вред почкам, печени и щитовидной железе.

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