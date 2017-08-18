Яичный кризис в Европе продолжается: что еще попало под запрет

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. «Яичный кризис» не отпускает Европу: вслед за зараженными инсектицидом фипронила яйцами подподозрение попали и вафли.

Как сообщает Sputnik Грузия, министерство сельского хозяйства Франции включило вафли в список содержащей следы инсектицида фипронила продукции.

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В конце июля стало известно, что миллионы яиц, поступивших на прилавки магазинов в Бельгии, Нидерландах и Германии, могут быть заражены инсектицидом фипронил. Этот инсектицид используется для лечения куриц-несушек от вшей. В связи с тем, что использовать фипронил в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. К расследованию подключены прокуратуры Бельгии и Нидерландов.

Вафли продаются под частными торговыми марками, но производятся в Нидерландах. В коммюнике министерства говорится, что указанные продукты изъяты с рынка, поскольку содержат уровень фипронила, превышающий допустимые нормы. Тем не менее, отмечается, что выявленные уровни содержания «не представляют угрозы для потребителей, учитывая рекомендации ученых».