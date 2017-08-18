Северный завоз в Хабаровском крае идёт на опережение

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Доставка топлива в северные районы Хабаровского края, где ограничены сроки навигации, может завершиться досрочно. Во многих муниципальных образованиях уже сформированы необходимые запасы.

Как сообщает в пятницу пресс-центр регионального правительства со ссылкой на министерство ЖКХ, к середине августа территориям уже завезли 65% от объёма энергоресурсов, необходимого для работы коммунальных предприятий предстоящей зимой.

По данным ведомства, привезено 78 процентов требуемого количества угля и 55 процентов — нефти. Запасы топлива полностью сформированы в Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах, в район имени Полины Осипенко и в Аяно-Майский район осталось довезти около 15% дизельного топлива. В остальных муниципальных образованиях накоплены разные объёмы ресурсов, но транспортировка подходит к завершению.

«Мы будем стараться закончить “северный завоз” досрочно. Традиционно самый сложный участок — Тугуро-Чумиканский район, куда поставки идут по морю и очень зависят от погоды. Но в эту навигацию нам удалось завезти всю партию топлива одним рейсом. Поэтому появилась возможность опередить график», — отметили в министерстве.