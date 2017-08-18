Северный завоз в Хабаровском крае идёт на опережение
Топливо для самой «сложной» территории доставили одним рейсом.
Топливо для самой «сложной» территории доставили одним рейсом.
Доставка топлива в северные районы Хабаровского края, где ограничены сроки навигации, может завершиться досрочно. Во многих муниципальных образованиях уже сформированы необходимые запасы.
Как сообщает в пятницу
По данным ведомства, привезено 78 процентов требуемого количества угля и 55 процентов — нефти. Запасы топлива полностью сформированы в Ульчском и
«Мы будем стараться закончить “северный завоз” досрочно. Традиционно самый сложный участок —
По плану полностью завершить централизованный завоз на север региона необходимо к середине октября.