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10:53 (мск), источник: Восток Медиа

Северный завоз в Хабаровском крае идёт на опережение

Топливо для самой «сложной» территории доставили одним рейсом.

Источник: Reuters

Доставка топлива в северные районы Хабаровского края, где ограничены сроки навигации, может завершиться досрочно. Во многих муниципальных образованиях уже сформированы необходимые запасы.

Как сообщает в пятницу пресс-центр регионального правительства со ссылкой на министерство ЖКХ, к середине августа территориям уже завезли 65% от объёма энергоресурсов, необходимого для работы коммунальных предприятий предстоящей зимой.

По данным ведомства, привезено 78 процентов требуемого количества угля и 55 процентов — нефти. Запасы топлива полностью сформированы в Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах, в район имени Полины Осипенко и в Аяно-Майский район осталось довезти около 15% дизельного топлива. В остальных муниципальных образованиях накоплены разные объёмы ресурсов, но транспортировка подходит к завершению.

«Мы будем стараться закончить “северный завоз” досрочно. Традиционно самый сложный участок — Тугуро-Чумиканский район, куда поставки идут по морю и очень зависят от погоды. Но в эту навигацию нам удалось завезти всю партию топлива одним рейсом. Поэтому появилась возможность опередить график», — отметили в министерстве.

По плану полностью завершить централизованный завоз на север региона необходимо к середине октября.

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