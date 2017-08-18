Производители из Хабаровского края готовы завоёвывать азиатский рынок
Для налаживания связей они накормили своей продукцией представителей Фуюаня.
Для налаживания связей они накормили своей продукцией представителей Фуюаня.
Производители продуктов из Хабаровского края накормили потенциальных партнёров из Китая. Для расширения деловых связей представители пищевой и перерабатывающей промышленности представили свою продукцию официальной делегации Народного правительства Фуюаня во главе с заместителем мэра города И Джихуэй. Гости из КНР заявили, что заинтересовались сотрудничеством.
Сейчас всего в регионе работают 300 организаций, выпускающих свыше 1700 наименований продукции. Наиболее развитые направления — мясная и молочная переработка, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также алкогольной продукции.
Как сообщает
«Мы будем активно работать в этом направлении и в дальнейшем. Важной задачей, направленной на повышение конкурентоспособности является экспорт пищевой продукции. Ряд предприятий уже поставляют свои товары в КНР. Перспективы и возможности, которые открываются здесь, довольно значительны. Поэтому мы приняли решение о создании специального отдела в структуре комитета, который будет развивать этот вид деятельности», — рассказал председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.
По его словам, бренды производителей из Хабаровского края успешно реализуют ряде азиатских стран, в первую очередь в Китае. В этом году регион почти в три раза увеличил экспорт пива в Поднебесную, большим спросом пользуется мороженое, хлебобулочные изделия и мёд.