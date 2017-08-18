Производители из Хабаровского края готовы завоёвывать азиатский рынок

Производители продуктов из Хабаровского края накормили потенциальных партнёров из Китая. Для расширения деловых связей представители пищевой и перерабатывающей промышленности представили свою продукцию официальной делегации Народного правительства Фуюаня во главе с заместителем мэра города И Джихуэй. Гости из КНР заявили, что заинтересовались сотрудничеством.

Сейчас всего в регионе работают 300 организаций, выпускающих свыше 1700 наименований продукции. Наиболее развитые направления — мясная и молочная переработка, производство хлебобулочных и кондитерских изделий, а также алкогольной продукции.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в продвижении продукции помогает и народный проект «Наш выбор 27». Его участники нарастили объёмы выпуска и реализации. В первом полугодии на 4,1% увеличилось производство кондитерских изделий, на 7,9% — полуфабрикатов, на 5% — мяса птицы, 2,9% — безалкогольных напитков. Теперь предприятия готовы покорять азиатский рынок.

«Мы будем активно работать в этом направлении и в дальнейшем. Важной задачей, направленной на повышение конкурентоспособности является экспорт пищевой продукции. Ряд предприятий уже поставляют свои товары в КНР. Перспективы и возможности, которые открываются здесь, довольно значительны. Поэтому мы приняли решение о создании специального отдела в структуре комитета, который будет развивать этот вид деятельности», — рассказал председатель краевого комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Крецу.