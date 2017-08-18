Обустройство одного двора Екатеринбурга оценили в 3 миллиона рублей

Напомним, по правилам проекта, жители любого дома могут софинансировать обустройство своего двора, основную массу денег при этом заплатят федеральный, областной и местный бюджеты.

Первыми участниками проекта стали жители двух домов на Сортировке (Седова, 42 и Седова, 38), находящихся в управлении УК РЭМП Железнодорожного района.

К началу зимы здесь появятся спортивный корт, воркаут-площадка, игровая зона для малышей, новые парковочные места, тротуары, газоны и европейская контейнерная площадка. Общая стоимость работ оценена в 6,7 млн рублей.

Почти 340 тысяч (5%) из этой суммы заплатят сами жители, остальное будет перечислено из бюджетов. То есть примерный ценник обустройства одного двора — чуть более 3 млн рублей.

«В этом году будет благоустроен только этот один двор, но я рассчитываю, что мы на этом не остановимся и вскоре многие дворы получат благоустроенные площадки, — сказал глава Железнодорожного района Андрей Курочкин, приехавший поздравить жителей с победой. — Пользуясь случаем, я приглашаю всех к работе в этом проекте. Заходите на сайт нашей районной администрации, знакомьтесь с программой и документами и подавайте заявки».

Во время презентации проекта на Седова собрались и жители окрестных домов. Они общались с представителями городской власти, депутатами, руководством своей управляющей компании.

«Соседи к нам приходят, спрашивают, как это сделать. Нужно просто объединиться и обратиться в свою УК, там помогут провести собрание и собрать документы. Мы бы ни за что не справились без нашего РЭМПа и его директора Александра Колесникова», — рассказал старший по дому № 38 Сергей Агапов. Чтобы войти в программу, специалисты УК несколько дней с утра до вечера обходили все квартиры, объясняя суть проекта и собирая подписи, потом придумывали вместе с жителями эскиз будущей площадки.

Напомним, для того, чтобы ваш двор попал в федеральную программу, нужно сделать следующее:

— принять решение на общем собрании собственников об участии в программе (пакет документов можно взять в УК);.

— быть готовыми принять участие в софинансировании работ (минимум 5%);.

— определить, что бы им хотелось построить на территории двора, утвердить список этих объектов (согласовать с УК);.

— составить проект, дефектную ведомость и смету (это делается совместно с УК);.

— отдать документы на проверку в департамент Госжилстройнадзора и смету в КРУ (это делает УК).