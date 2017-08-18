Обустройство одного двора Екатеринбурга оценили в 3 миллиона рублей
В Екатеринбурге официально стартовала федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».
В Екатеринбурге официально стартовала федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».
Напомним, по правилам проекта, жители любого дома могут софинансировать обустройство своего двора, основную массу денег при этом заплатят федеральный, областной и местный бюджеты.
Первыми участниками проекта стали жители двух домов на Сортировке (Седова, 42 и Седова, 38), находящихся в управлении УК РЭМП Железнодорожного района.
К началу зимы здесь появятся спортивный корт,
«В этом году будет благоустроен только этот один двор, но я рассчитываю, что мы на этом не остановимся и вскоре многие дворы получат благоустроенные площадки, — сказал глава Железнодорожного района Андрей Курочкин, приехавший поздравить жителей с победой. — Пользуясь случаем, я приглашаю всех к работе в этом проекте. Заходите на сайт нашей районной администрации, знакомьтесь с программой и документами и подавайте заявки».
Во время презентации проекта на Седова собрались и жители окрестных домов. Они общались с представителями городской власти, депутатами, руководством своей управляющей компании.
«Соседи к нам приходят, спрашивают, как это сделать. Нужно просто объединиться и обратиться в свою УК, там помогут провести собрание и собрать документы. Мы бы ни за что не справились без нашего РЭМПа и его директора Александра Колесникова», — рассказал старший по дому № 38 Сергей Агапов. Чтобы войти в программу, специалисты УК несколько дней с утра до вечера обходили все квартиры, объясняя суть проекта и собирая подписи, потом придумывали вместе с жителями эскиз будущей площадки.
Напомним, для того, чтобы ваш двор попал в федеральную программу, нужно сделать следующее:
— принять решение на общем собрании собственников об участии в программе (пакет документов можно взять в УК);.
— быть готовыми принять участие в софинансировании работ (минимум 5%);.
— определить, что бы им хотелось построить на территории двора, утвердить список этих объектов (согласовать с УК);.
— составить проект, дефектную ведомость и смету (это делается совместно с УК);.
— отдать документы на проверку в департамент Госжилстройнадзора и смету в КРУ (это делает УК).
Далее администрация района ранжирует заявки по баллам и составляет очередь согласно набранным баллам. Потом УК организовывает конкурс по выбору подрядчика. И, если он состоялся, можно приступать к работе.