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11:52 (мск), источник: Newslab.ru

Строителя развязки на Волочаевской оштрафовали за нецелевые расходы

Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал компанию «Сибиряк» за нецелевое расходование средств, выделенных на строительство левобережного съезда с четвертого моста (ул. Волочаевская). Сумма штрафа составила 16,4 млн рублей.

Источник: AP 2017

Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал компанию «Сибиряк» за нецелевое расходование средств, выделенных на строительство левобережного съезда с четвертого моста (ул. Волочаевская). Сумма штрафа составила 16,4 млн рублей.

Иск в арбитраж к компании богатейшего депутата Красноярского горсовета Владимира Егорова подало краевое управление автодорог (КрУДор), которое выступает заказчиком строительства означенного объекта, общая стоимость которого оценивается в 3,3 млрд рублей.

По договору между предприятиями, КрУДор перевел «Сибиряку» 655,7 млн рублей аванса для покупки необходимых стройматериалов. Однако строители большую часть этой суммы пустили совсем на иные нужды. В частности, положили на банковский депозит. На этом «Сибиряк» заработал более 7 млн рублей, что, по мнению дорожников, не соответствует целям аванса.

В КрУДоре попытались решить вопрос в досудебном порядке, выплатив предприятию 16,4 млн рублей. Однако строители отказались заявив, что переданные подрядчику деньги являются его собственностью и расходуются по его же усмотрению. Тогда дело ушло в Арбитражный суд, который встал на сторону управления автодорог. И теперь компания Егорова должна выплатить КрУДору оговоренную сумму и 105 тысяч рублей госпошлины.

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