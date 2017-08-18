Строителя развязки на Волочаевской оштрафовали за нецелевые расходы

Источник: AP 2017

Арбитражный суд Красноярского края оштрафовал компанию «Сибиряк» за нецелевое расходование средств, выделенных на строительство левобережного съезда с четвертого моста (ул. Волочаевская). Сумма штрафа составила 16,4 млн рублей.

Иск в арбитраж к компании богатейшего депутата Красноярского горсовета Владимира Егорова подало краевое управление автодорог (КрУДор), которое выступает заказчиком строительства означенного объекта, общая стоимость которого оценивается в 3,3 млрд рублей.

По договору между предприятиями, КрУДор перевел «Сибиряку» 655,7 млн рублей аванса для покупки необходимых стройматериалов. Однако строители большую часть этой суммы пустили совсем на иные нужды. В частности, положили на банковский депозит. На этом «Сибиряк» заработал более 7 млн рублей, что, по мнению дорожников, не соответствует целям аванса.