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10:28 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке за неделю с небольшим оформлено больше 500 электронных виз

Количество и качество онлайн-сервисов для туристов растёт день ото дня.

Источник: Восток Медиа

Информатизация в сфере государственных услуг в последнее время даёт положительную динамику — в том числе, в туристской сфере Приморья. Так, по информации минвостокразвития, с момента запуска электронных виз в начале августа уже 522 гражданина из 13 стран смогли оформить заветный документ. Кроме того, полезные Интернет-сервисы для туристов, как зарубежных, так и «наших», развиваются повсеместно и в геометрической прогрессии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее агенство уже писало о том, что с 1 августа на территории двух пропускных пунктов Владивостока, морского порта и одноимённого аэропорта, действует упрощённый визовый режим. Причём сразу для 18-ти государств — от стран АТР и Ближнего Востока до Мексики. Специалисты считают, что электронная виза — хорошее подспорье для развития туристского потенциала Дальнего Востока и Приморского края.

Кроме того, ещё одним важным фактором роста краевого туризма является открытость и информатизация данного рынка услуг. В этом отрасли с 2014 года помогает быстроразвивающийся Интернет-портал, созданный на базе некоммерческой организации «Туристско-информационный центр Приморского края» (ТИЦ). Даже гидов и экскурсоводов ресурс набирает через Сеть. Центр работает в трёх основных направлениях: создание единой базы в сфере туризма, взаимодействие с другими туристскими организациями и продвижение края на внутреннем и международном рынках.

Нельзя не отметить и тот факт, что даже потенциально запретные или режимные территории осваиваются представителями туристического бизнеса. Легальное и безопасное посещение стало возможным благодаря пресловутой информатизации: с недавнего времени приморцы получают пропуска в пограничные зоны через Интернет. С 2017 года получение разрешений на ведение той или иной деятельности в пределах «запретных» зон заметно упростилось. Единый портал государственных услуг в Сети предоставляет возможность в пару кликов оформить нужные бумаги. Сроки рассмотрения и предоставления услуги остаются такими же, как и при прочих способах взаимодействия с погранслужбой — ровно 1 месяц.

Помимо всего разнообразия сервисов и порталов в Сети, в Приморье функционирует официальная страничка краевого департамента туризма. Там любой желающий может в доступной форме получить любую прикладную информацию — от рекомендаций по безопасности турмаршрута до советов, как не стать жервтой мошенников во время путешествий.

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