В Перечень автодорожного строительства вошли 22 объекта
Впервые в истории Пермского края будет реализован крупнейший инфраструктурный проект — строительство автодорожного моста через Чусовую на основе
Впервые в истории Пермского края будет реализован крупнейший инфраструктурный проект — строительство автодорожного моста через Чусовую на основе
На пленарном заседании депутаты приняли проект постановления «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края», докладчиком по которому выступил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.
Министр сообщил, что в списке объектов автодорожного строительства 22 позиции, в том числе реконструкция шоссе Космонавтов в Перми, строительство Восточного обхода, обхода Чусового и поселка Куеда, устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Чусового и Добрянки, реконструкция нескольких мостовых переходов, реконструкция некоторых участков автомобильной дороги «Пермь — Березники».
Впервые в истории Пермского края будет реализован крупнейший инфраструктурный проект — строительство автодорожного моста через Чусовую на основе
«Такие проекты привлекают дополнительные инвестиции в экономику, снижают нагрузку на бюджет», — уверен спикер краевого парламента.