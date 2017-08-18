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10:41 (мск), источник: Новости Перми

В Перечень автодорожного строительства вошли 22 объекта

Впервые в истории Пермского края будет реализован крупнейший инфраструктурный проект — строительство автодорожного моста через Чусовую на основе государственно-частного партнерства.

На пленарном заседании депутаты приняли проект постановления «Об утверждении Перечня объектов автодорожного строительства Пермского края», докладчиком по которому выступил министр транспорта Пермского края Николай Уханов.

Министр сообщил, что в списке объектов автодорожного строительства 22 позиции, в том числе реконструкция шоссе Космонавтов в Перми, строительство Восточного обхода, обхода Чусового и поселка Куеда, устройство дополнительных полос движения в сторону подъема на автомобильных дорогах Чусового и Добрянки, реконструкция нескольких мостовых переходов, реконструкция некоторых участков автомобильной дороги «Пермь — Березники».

Впервые в истории Пермского края будет реализован крупнейший инфраструктурный проект — строительство автодорожного моста через Чусовую на основе государственно-частного партнерства. Как отметил председатель Законодательного Собрания Пермского края Валерий Сухих, сейчас этот механизм является одним из наиболее эффективных способов взаимодействия государственного сектора и бизнеса.

«Такие проекты привлекают дополнительные инвестиции в экономику, снижают нагрузку на бюджет», — уверен спикер краевого парламента.

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