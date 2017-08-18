Российские авиалайнеры оснастят «нервной системой» для мониторинга любых отказов

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Фонд перспективных исследований (ФПИ) предлагает оборудовать российские гражданские авиалайнеры, в том числе МС-21, «нервной системой» для мониторинга технического состояния всех систем и деталей самолета. Об этом рассказал ТАСС руководитель соответствующего проекта Дмитрий Успенский.

«Применение системы раннего обнаружения повреждений конструкции летательного аппарата на МС-21 не только возможно, но и крайне желательно. С точки зрения совместимости — это вопрос решаемый. Другое дело, что такая технология непрерывного контроля и оценки состояния конструкции позволит создать систему обслуживания самолетов по фактическому состоянию, и наш самолет нового поколения выйдет на международный рынок совсем в иных экономических условиях», — рассказал специалист.

Несмотря на то, что макетный образец «нервной системы» был впервые показан Фондом совсем недавно (на салоне МАКС-2017), Успенский считает, что ее можно было бы встроить в новый российский пассажирский самолет МС-21. В результате, считает он, МС-21 получит конкурентные преимущества по отношению к аналогичным по вместимости самолетами Boeing и Airbus.

МС-21 — это разрабатываемый Объединенной авиастроительной корпорацией самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии — МС-21−200 (от 132 до 165 мест) и МС-21−300 (от 163 до 211 мест). На данный момент разрабатывается только самолет МС-21−300, в конце мая этого года он совершил первый полет.

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Первые поставки самолета запланированы на конец 2018 года.

Как у живых организмов

«Нервная система» для самолетов создается в Фонде в рамках проекта «Хрусталь».

Исследователи сравнивают ее с нервной системой живых организмов — в структуру композиционного материала самолетов будут встраиваться чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть.

«Благодаря этому данные о состоянии конструкции передаются по лазерному лучу внутри оптического волокна в “мозг” системы, то есть в бортовой компьютер. В результате информация о техническом состоянии тех или иных критически значимых узлов, агрегатов и элементов конструкции оперативно передается пилоту и наземным службам», — пояснил Успенский.

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По его словам, этот момент является ключевым для обеспечения безопасности воздушных перевозок. «Если актуальность и достоверность информации о техническом состоянии самолета высокая, то можно целенаправленно и заблаговременно производить наладку и ремонт проблемных мест конструкции. А это спасает жизни», — рассказал он.

«Нервная система» ФПИ не имеет аналогов в мире, отмечает Успенский. «В таком виде, как создаем сегодня мы, — нет ни у кого», — сказал он.

На большинстве самолетов установлены системы информирования пилота об опасном состоянии двигателей, а ведущие мировые производители авиатурбин оснащают их системами автоматического сбора и передачи наземным службам информации о текущем состоянии, но сейчас они работают в отношении только одного — пусть и ключевого — агрегата самолета.