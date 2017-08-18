АФК «Система» попросила Арбитражный суд Башкирии отложить рассмотрение дела по иску «Роснефти»

По мнению ответчика, необходимо тщательно изучить все представленные сегодня письменные пояснения истца и подготовить соответствующие комментарии.

Как сообщало агентство «Башинформ», 2 мая текущего года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных по их мнению в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей.