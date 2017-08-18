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10:47 (мск), источник: ИА Башинформ

АФК «Система» попросила Арбитражный суд Башкирии отложить рассмотрение дела по иску «Роснефти»

УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Представители АФК «Система» попросили Арбитражный суд Башкортостана отложить на месяц рассмотрение дела по иску «Роснефти» на 170,6 млрд рублей «для мирного урегулирования спора».

По мнению ответчика, необходимо тщательно изучить все представленные сегодня письменные пояснения истца и подготовить соответствующие комментарии.

Рассмотрение вопроса об отложении судебного разбирательства пока отложено. Продолжается стадия дополнений к доказательствам.

Как сообщало агентство «Башинформ», 2 мая текущего года «Роснефть» и «Башнефть» подали исковое заявление к АФК «Система» и ЗАО «Система-инвест» о взыскании 106,6 млрд рублей убытков, понесенных по их мнению в связи с реорганизацией компании «Башнефть». Позже истцы увеличили размер требований до 170,6 млрд рублей.

В конце мая к иску в качестве соистца присоединилась Республика Башкортостан.

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