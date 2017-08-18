В Волгограде перекроют движение по улице Льва Толстого
Временные ограничения движения автотранспорта связаны с работами по комплексному дорожному восстановлению в Волгограде.
Временные ограничения движения автотранспорта связаны с работами по комплексному дорожному восстановлению в Волгограде.
Улица Льва Толстого в границах от улицы Тулака до улицы Авиаторской будет закрыта с 20.00 18 августа по 8.00 19 августа. Объехать ограничение можно будет по автодорогам улиц Тулака, Туркменской, Авиаторской и Базисной.
Также напомним, что в связи с дорожными работами часть дороги сужена на участках Третьей Продольной магистрали и улице Симбирской. Сужение проезжей части в ночное время суток можно наблюдать по
Кроме того, на отдельных участках дорог