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11:46 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде перекроют движение по улице Льва Толстого

Временные ограничения движения автотранспорта связаны с работами по комплексному дорожному восстановлению в Волгограде.

Источник: РИАЦ

Улица Льва Толстого в границах от улицы Тулака до улицы Авиаторской будет закрыта с 20.00 18 августа по 8.00 19 августа. Объехать ограничение можно будет по автодорогам улиц Тулака, Туркменской, Авиаторской и Базисной.

Также напомним, что в связи с дорожными работами часть дороги сужена на участках Третьей Продольной магистрали и улице Симбирской. Сужение проезжей части в ночное время суток можно наблюдать по Рабоче-Крестьянской улице и Второй Продольной магистрали в Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Водителей просят учесть временные ограничения при выборе маршрута следования.

Кроме того, на отдельных участках дорог города-героя водителям следует проявить осторожность в связи с поднятыми над уровнем выравнивающего слоя асфальта горловинами колодцев и ливнеприемников. Это касается проезжей части на Набережной им. 62-й Армии, улице Краснознаменской в границах ул. Глубокоовражной и трамвайного кольца, улиц им. 39-й Гвардейской дивизии и Глубокоовражной.

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