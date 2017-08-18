В Зеленоградске реконструируют городской стадион к ЧМ-2018
Городской стадион в Зеленоградске реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.
Городской стадион в Зеленоградске реконструируют в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.
Проект, разработанный администрацией, предусматривает устройство инженерной подготовки для отвода поверхностных вод с покрытия стадиона. На нём также установят крытые трибуны на 300 мест, информационное табло, мачтовое освещение и системы видеонаблюдения. Беговые дорожки получат прорезиненное покрытие.
Подрядчика работ определят по итогам конкурса.