На Ботанике почти пять тысяч жильцов остались без горячей воды

Источник: Publika.md

Комплекс, в котором находятся их квартиры, подключены к частной теплостанции. Построила ее та же фирма, что возводила дом. Как утверждают жильцы, воду отключили из-за судебного разбирательства, в котором фигурирует руководство строительной компании.

По словам председателя Ассоциации жильцов, об отключении их предупредили, но позже стало известно, что на работу котельной наложен секвестр до завершения судебного разбирательства. Оказалось, что директор строительной фирмы взял кредит, а под залог оставил котельную.

«Нас уже отключили, воды нет. 15-го вечером во дворе вывесили объявления. А месяцем ранее, тоже 15-го, банк — также через объявление — известил, что котельная принадлежит банку», — сказал председатель Ассоциации жильцов Игорь Арсени.

«Горячей воды нет, и неизвестно, когда появится. Более того, не знаем — будет ли у нас зимой отопление».

Жильцы обратились с петицией к правительству. Они просят подключить их дома к централизованной системе подачи теплоэнергии. По словам главы стройфирмы, переподключение возможно только через месяц.

«В течение месяца подключат к городской сети “Термоэлектрики”. Вода в кранах теплая, лето, как-нибудь разберутся. В любом случае “Термоэлетрика” прерывает подачу раз в год. Считайте, что вся сеть на профилактике», — отметил директор строительной фирмы Василий Кирика.

От комментариев по поводу судебного разбирательства между фирмой и банком предприниматель отказался.