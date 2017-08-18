Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Улюкаев в зале суда пошутил о ситуации в экономике России
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Чёрный купальник: Канделаки показала фигуру в Крыму
Эксперт: армия Украины рискует прыгнуть в «котел»
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
В Киеве поведали, как ополченцы противостоят беспилотникам — СМИ
Эксперт: армия Украины рискует прыгнуть в «котел»
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8Тень Земли
10:42 (мск), источник: Publika.md

На Ботанике почти пять тысяч жильцов остались без горячей воды

Почти пять тысяч жильцов столичного сектора Ботаника на месяц остались без горячей воды.

Источник: Publika.md

Комплекс, в котором находятся их квартиры, подключены к частной теплостанции. Построила ее та же фирма, что возводила дом. Как утверждают жильцы, воду отключили из-за судебного разбирательства, в котором фигурирует руководство строительной компании.

По словам председателя Ассоциации жильцов, об отключении их предупредили, но позже стало известно, что на работу котельной наложен секвестр до завершения судебного разбирательства. Оказалось, что директор строительной фирмы взял кредит, а под залог оставил котельную.

«Нас уже отключили, воды нет. 15-го вечером во дворе вывесили объявления. А месяцем ранее, тоже 15-го, банк — также через объявление — известил, что котельная принадлежит банку», — сказал председатель Ассоциации жильцов Игорь Арсени.

«Горячей воды нет, и неизвестно, когда появится. Более того, не знаем — будет ли у нас зимой отопление».

Жильцы обратились с петицией к правительству. Они просят подключить их дома к централизованной системе подачи теплоэнергии. По словам главы стройфирмы, переподключение возможно только через месяц.

«В течение месяца подключат к городской сети “Термоэлектрики”. Вода в кранах теплая, лето, как-нибудь разберутся. В любом случае “Термоэлетрика” прерывает подачу раз в год. Считайте, что вся сеть на профилактике», — отметил директор строительной фирмы Василий Кирика.

От комментариев по поводу судебного разбирательства между фирмой и банком предприниматель отказался.

«С банком — это наша проблема. Не будем говорить на эту тему, ситуация уже разрешена: есть решение подключить к Термоэлектрике», — добавил директор строительной фирмы Василий Кирика.

Фирма, построившая жилой комплекс, была основана в 1998 году.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россиянка пострадала в теракте в Барселоне
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
Скончался пятый участник террористической атаки в Камбрильсе
Уволенных чиновников могут обязать отчитываться о расходах
Минобороны показало пуск «Калибра» с АПЛ «Северодвинск» (видео)
Российские авиалайнеры оснастят «нервной системой»
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
На Украине появились подозрительно дешевые Volkswagen Golf Украинское представительство компании Volkswagen начало по весьма интересным ценам предлагать универсалы Golf SportWagen
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь