На Ботанике почти пять тысяч жильцов остались без горячей воды
Почти пять тысяч жильцов столичного сектора Ботаника на месяц остались без горячей воды.
Почти пять тысяч жильцов столичного сектора Ботаника на месяц остались без горячей воды.
Комплекс, в котором находятся их квартиры, подключены к частной теплостанции. Построила ее та же фирма, что возводила дом. Как утверждают жильцы, воду отключили
По словам председателя Ассоциации жильцов, об отключении их предупредили, но позже стало известно, что на работу котельной наложен секвестр до завершения судебного разбирательства. Оказалось, что директор строительной фирмы взял кредит, а под залог оставил котельную.
«Нас уже отключили, воды нет. 15-го вечером во дворе вывесили объявления. А месяцем ранее, тоже 15-го, банк — также через объявление — известил, что котельная принадлежит банку», — сказал председатель Ассоциации жильцов Игорь Арсени.
«Горячей воды нет, и неизвестно, когда появится. Более того, не знаем — будет ли у нас зимой отопление».
Жильцы обратились с петицией к правительству. Они просят подключить их дома к централизованной системе подачи теплоэнергии. По словам главы стройфирмы, переподключение возможно только через месяц.
«В течение месяца подключат к городской сети “Термоэлектрики”. Вода в кранах теплая, лето,
От комментариев по поводу судебного разбирательства между фирмой и банком предприниматель отказался.
«С банком — это наша проблема. Не будем говорить на эту тему, ситуация уже разрешена: есть решение подключить к Термоэлектрике», — добавил директор строительной фирмы Василий Кирика.
Фирма, построившая жилой комплекс, была основана в 1998 году.