«Можно говорить о скором завершении»: министр строительства Свердловской области побывал в скандальной «Бухте Квинс»

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Компанию ему составили бард, худрук Театра эстрады и собственник земли Александр Новиков и руководитель проекта, экс-министр экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, передает корреспондент Накануне.RU.

Застройщик заверил, что до конца сентября все работы планируется закончить. На последней стадии ввод теплоснабжения и водоснабжения.

«На сегодняшний день объект готовится к вводу в эксплуатацию. Каких-то критических моментов, препятствующих вводу, я пока не заметил. Будем изучать документальные вопросы, которые связаны с оформлением техзаданий и проектных решений, которые были изначально. Если специалисты увидят какие-то вопросы, они будут застройщику заданы», — пообещал Михаил Волков.

Он уточнил, что срок сдачи — приблизительно сентябрь-октябрь.

«Мы составим определенное мнение на межведомственной комиссии, которая пройдет в ближайшее время, где будет рассмотрен вопрос завершения строительства. Будет рассмотрен график, предоставленный застройщиком. Также установим дату, до которой застройщик должен будет отчитаться за проделанную работу. То, что я посмотрел, то вижу, что состояние работ реально приближается к завершению. Я думаю, что в сентябре — начале октября мы получим завершенный объект, который можно будет ввести в эксплуатацию. Но для этого необходимо будет получить все согласования от энергоснабжающих организаций, от администрации города, связанные и с благоустройством, с водоотведением территории. Мое мнение сегодня: можно говорить о скором завершении», — добавил министр.

Александр Новиков поблагодарил Михаила Волкова за то, что он сегодня посетил этот объект.

«Он профессиональный строитель с большим опытом, с большим авторитетом, поэтому его мнение для застройщика очень важно, как и мнение для всей общественности и прессы, которая к этому объекту относится с пристальным вниманием. Я не застройщик, не строитель, я просто профинансировал этот объект, и он строится на моей земле. Я очень рад, что получились такие красивые дома, очень рад, что пайщики в скором времени получат свои квартиры, если не будет каких-то препятствий, которые от нас и от меня не зависят», — заявил бард.

Он добавил, что «люди должны знать правду, потому что существует группа лиц, которые вносят смуту, устраивают провокации, псевдомитинги и т.д».

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«И сегодня была возможность убедиться в этом лично и услышать мнение министра. Это для всех для нас, жителей, пайщиков очень важно, в том числе для губернатора Свердловской области — уважаемого мной Евгения Владимировича Куйвашева (Куйвашев находится в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, — прим. Накануне.RU). 72 млн личных денег я сюда вложил, чтобы достроить этот объект, и то, что делает сегодня следствие — это заказное отвратительное дело, которым пытаются не дать достроить это объект, СК делает все, чтобы этот объект не был передан пайщикам. Никто ничего сегодня не должен доплачивать, объекты достроятся и будут переданы», — пообещал Новиков, комментируя предъявление ему обвинения по делу «Бухты Квинс».

Всего сегодня было показано два дома. Что касается третьего, то, по словам Новикова, дом стоит 100 млн, а 4−6 пайщиков собрали порядка 10. Как заявил бард, «группа лиц сделала все, чтобы пайщики сюда больше не пришли», соответственно, строить остальные дома никто не будет, пока кооператив не соберет денег на строительство.

Руководитель проекта Михаил Шилиманов пояснил, что для того, чтобы обеспечить всех пайщиков «Бухты Квинс», необходимо 62 квартиры, а в этих двух домах — 63 квартиры.

«Соответственно те пайщики, которые попали во вторую очередь, им всем предложено выбрать свободные квартиры в этих домах, и этот процесс идет — двое уже выбрали, остальных ждем. Но для того, чтобы обеспечить всех пайщиков ПЖСК, квартир в этих двух домах достаточно», — сообщил Шилиманов.

Новиков добавил, что вся земля 4,5 гектара, а эти два дома — 30 соток.

«Вся земля — это моя собственность, и я заинтересован в дальнейшей застройки земли. Но это будет не “Бухта Квинс”, это место будет загорожено забором, и этот кооператив будет жить здесь по своим законам», — заключил бард.

Добавим, также на сегодняшнюю встречу пришли пайщики, но их на территорию не пустили. В итоге они стояли за забором.