Все аварийные дома в Челябинской области снесут до сентября
Через несколько дней на Южном Урале истекают сроки реализации программы по расселению жильцов
Через несколько дней на Южном Урале истекают сроки реализации программы по расселению жильцов
На данный момент в регионе снесено 1160 пришедших в негодность строений, что составляет 82% от необходимого, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По словам замгубернатора Сергея Шаля, до начала сентября в области должны снести еще более 250 аварийных домов. Жильцов большинства из них уже расселили, 12 зданий планируют к расселению до конца этого месяца.
«Строительство домов, жилые помещения в которых предназначены для исполнения программных мероприятий, завершено в полном объеме. Для граждан, отказавшихся от переселения в город Челябинск и проживающих в Ашинском,
Программа по переселению жильцов из ветхих домов действует с 2008 года. За это время в новые квартиры переехали почти 12 тысяч человек. В Челябинске в ближайшее время новые документы на жилье получат 100 человек, еще 200 — в Троицке. Таким образом властям удастся добиться выполнения программы на 100%.