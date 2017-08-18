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11:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Все аварийные дома в Челябинской области снесут до сентября

Через несколько дней на Южном Урале истекают сроки реализации программы по расселению жильцов ветхо-аварийных домов.

На данный момент в регионе снесено 1160 пришедших в негодность строений, что составляет 82% от необходимого, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По словам замгубернатора Сергея Шаля, до начала сентября в области должны снести еще более 250 аварийных домов. Жильцов большинства из них уже расселили, 12 зданий планируют к расселению до конца этого месяца.

«Строительство домов, жилые помещения в которых предназначены для исполнения программных мероприятий, завершено в полном объеме. Для граждан, отказавшихся от переселения в город Челябинск и проживающих в Ашинском, Катав-Ивановском и Карталинском муниципальных районах, приобретены жилые помещения на вторичном рынке», — пояснил Сергей Шаль.

Программа по переселению жильцов из ветхих домов действует с 2008 года. За это время в новые квартиры переехали почти 12 тысяч человек. В Челябинске в ближайшее время новые документы на жилье получат 100 человек, еще 200 — в Троицке. Таким образом властям удастся добиться выполнения программы на 100%.

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