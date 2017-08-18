Все аварийные дома в Челябинской области снесут до сентября

На данный момент в регионе снесено 1160 пришедших в негодность строений, что составляет 82% от необходимого, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По словам замгубернатора Сергея Шаля, до начала сентября в области должны снести еще более 250 аварийных домов. Жильцов большинства из них уже расселили, 12 зданий планируют к расселению до конца этого месяца.

«Строительство домов, жилые помещения в которых предназначены для исполнения программных мероприятий, завершено в полном объеме. Для граждан, отказавшихся от переселения в город Челябинск и проживающих в Ашинском, Катав-Ивановском и Карталинском муниципальных районах, приобретены жилые помещения на вторичном рынке», — пояснил Сергей Шаль.