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11:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Новую молочную ферму открыли в Заларинском районе

Ещё год назад они были старыми зданиями, а сейчас оборудованы по последнему слову техники. В Заларинском районе открыли семейную животноводческую ферму. Как хозяева пытаются выйти со своей продукцией на региональный рынок?

Здесь всё автоматизировано. Чтобы накормить, напоить, а главное, подоить большое стадо, достаточно двух работников. Тут же молоко проходит фильтрацию и охлаждение. Установлена и система навозоудаления. Это оборудование российского производства, и оно, говорят специалисты, достойно конкурирует с импортным.

— И ещё дополнительно мы установили систему очистки, то есть, автоматическая, после каждой дойки она будет автоматически очищаться, — говорит начальник отдела производства и реализации промышленных материалов и оборудования Николай Зырянов.

Теперь здесь обретут дом 200 коров. А ещё год назад это было старое помещение, в котором со времен распада Советского Союза сохранились только стены.

— Мы получили грант, получается, на 100 голов место в помещении чтоб было, а мы его сделали на 200 голов. Больше сделали, — говорит глава крестьянско-фермерского хозяйства Зораб Озманян.

Средства — 12 миллионов рублей — Озманяны получили по областной программе «Семейная молочная ферма». Почти столько же добавили сами. Коров и баранов они разводят несколько лет. Поголовье уже больше двух тысяч. Содержать такое стадо, говорит Зограб, стало сложно в старых условиях.

Несколько лет животные находятся вот в этом помещении. Зданию больше 50-ти лет. И здесь всё делают вручную — доят, поят, кормят. 15 человек на 600 голов коров и полторы тысячи баранов.

Теперь ещё издалека при въезде в деревню Сорты видна яркая оранжевая новая ферма. Хозяин уверен, с таким оборудованием они и надои увеличат, и поголовье. А в ближайших планах — строительство убойного цеха и производство сыров. Тогда Озманяны смогут поставлять свою продукцию на рынки всего региона. Сейчас в Прибайкалье достаточно только картофеля и яйца. Все остальное, особенно молоко — в дефиците.

— Мы намерены к 30-му году и по молоку, и по овощам недостаток продовольствия закрыть за счёт собственного производства. Начиная со следующего года, будет новая программа, гранты на строительство молочных ферм на 200 и более коров, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

А до конца этого года в Прибайкалье введут в эксплуатацию еще около десяти новых ферм.

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