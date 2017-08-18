С начала года в Ростовской области заменили 149 лифтов
В 47 многоквартирных домах Ростовской области с начала года заменили 149 лифтов.
В 47 многоквартирных домах Ростовской области с начала года заменили 149 лифтов.
Как рассказал министр ЖКХ региона Андрей Майер, мероприятия проходят в рамках программы капитального ремонта, на эти цели направлено 228,5 млн рублей из бюджета области и за счет взносов собственников.
Всего до конца года планируется заменить 296 лифтов, это потребует 476 млн руб вложений. В прошлом году в Ростовской области заменили 338 лифтов за 494 млн рублей.