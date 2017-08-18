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15:12 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Архитекторы из Москвы представили проект по благоустройству Волгограда

Соединить царицынскую эпоху и новаторские идеи. Архитекторы из Москвы представили свой проект по благоустройству Волгограда. Сначала его обсудили с представителями профессионального сообщества, затем проект представили и жителям Центрального района — именно здесь планируется изменить облик нескольких кварталов.

Улица Симбирцева — самое сердце Волгограда. Небольшой парк, лавочки, фонтан. Здесь каждый день гуляют семьями, нередко читают книги посетители библиотеки имени Горького. Излюбленное место отдыха горожан уже очень давно нуждается в реконструкции. Проект преображения этой территории разработали специалисты из Москвы. Эта компания уже несколько лет занимается формированием комфортной городской среды. Сейчас они готовят проекты по преображению 40 городов России в рамках федерального проекта.

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Далия Сафиуллина, партнер КБ «Стрелка», директор по благоустройству ключевых общественных пространств в 40 городах России: «Территории в Волгограде выбирались совместно с администрацией города. На основе антропологических исследований, градостроительного анализа и в целом территории выбраны уникальные. Это тот самый удивительный случай, когда очень близко общественные территории с приватными дворовыми пространствами. И две разные эпохи встречаются в одном месте. Поэтому конкретно в Волгограде это несомненно очень сложный проект, где необходимо соблюсти интересы как и жителей этих дворов, так и пользователей города».

Сначала был объявлен конкурс. Среди его участников — и местные, и столичные архитекторы, как начинающие, так и профессионалы. Один из проектов представили урбанисты из Москвы. Сегодня они презентуют его в Волгограде.

Родион Праздников, руководитель и главный архитектор архитектурного бюро: «Концепция нашего проекта — раскрыть потенциал места, которое сейчас есть, но оно утрачено. И максимально очистить, раскрыть, привести в порядок, что сейчас есть».

Проект обсуждают с местными экспертами. Одна из ключевых задач — сохранить историческую застройку, создав при этом комфортную и современную зону.

Эдвин Петров, руководитель департамента по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда: «Возродить и выявить царицынскую архитектуру, а с другой стороны — создать в городе дополнительные общественные пространства. То есть, я считаю, что это очень удачная идея, и что она имеет право на реализацию».

Авторы проекта готовы внести в него изменения, а потому обсуждают его и с жителями Центрального района Волгограда.

Мария Манаенкова, жительница Центрального района Волгограда: «Я уже сейчас наметила то, что можно откорректировать, с чем можно поспорить. С одной стороны огромное спасибо бюро за то, что они вообще начали разрабатывать всю эту тему, потому что для города нашего это очень актуально. Центр, к сожалению, задыхается от пыли. И их предложение очень интересно».

Увидеть доработанные проекты можно будет через несколько недель. Тогда же определят и стоимость проекта. Реализовать его планируют на средства из бюджетов разных уровней.

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