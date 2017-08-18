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11:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Бобровском районе отремонтируют 17 школ

На работы выделили более 30 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

В Бобровском районе по областной программе «50 на 50» отремонтируют 17 школ. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил эксперт районного центра обеспечения системы образования Вениамин Рыжов в пятницу, 18 августа.

В Коршевской СОШ меняют кровлю и обновляют актовый зал. В Юдановской — в спортзале заменили окна и установили новые радиаторы. В Липовской СОШ на втором этаже постелили новый линолеум. В Мечетской школе заменили канализацию, провели водопровод, отремонтировали душевые комнаты и туалет. В Хреновской школе № 1 идет капремонт пищеблока, санузлов, кладут плитку в холле. Также строят современный кабинет технологии для мальчиков в рамках программы «Индустриальная школа». Затем в кабинет закупят все необходимое оборудование.

В третьей городской школе капитально ремонтируют пищеблок и входную группу, в школе № 2 делают ремонт в коридорах. В школе № 1 оборудуют туалетные комнаты и расширяют дверные проемы в некоторых кабинетах в рамках доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Также в школе заменили полы в двух кабинетах и оборудовали дополнительную классную комнату на третьем этаже.

В 2016 году в областной программе «50 на 50» поучаствовали несколько школ. Количество учебных заведений, желающих улучшить материально-техническую базу, возросло в разы в 2017 году, отметил Вениамин Рыжов.

На ремонтные работы из районного бюджета выделили более 20 млн рублей. За счет финансирования из областного бюджета и спонсорской поддержки по программе «50 на 50» школы получили еще 11,7 млн рублей. Ремонтные работы в образовательных учреждениях закончат к 1 сентября 2017 года.

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