В Бобровском районе отремонтируют 17 школ
На работы выделили более 30 млн рублей.
На работы выделили более 30 млн рублей.
В Бобровском районе по областной программе «50 на 50» отремонтируют 17 школ. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил эксперт районного центра обеспечения системы образования Вениамин Рыжов в пятницу, 18 августа.
В Коршевской СОШ меняют кровлю и обновляют актовый зал. В Юдановской — в спортзале заменили окна и установили новые радиаторы. В Липовской СОШ на втором этаже постелили новый линолеум. В Мечетской школе заменили канализацию, провели водопровод, отремонтировали душевые комнаты и туалет. В Хреновской школе № 1 идет капремонт пищеблока, санузлов, кладут плитку в холле. Также строят современный кабинет технологии для мальчиков в рамках программы «Индустриальная школа». Затем в кабинет закупят все необходимое оборудование.
В третьей городской школе капитально ремонтируют пищеблок и входную группу, в школе № 2 делают ремонт в коридорах. В школе № 1 оборудуют туалетные комнаты и расширяют дверные проемы в некоторых кабинетах в рамках доступной среды для детей с ограниченными возможностями. Также в школе заменили полы в двух кабинетах и оборудовали дополнительную классную комнату на третьем этаже.
В 2016 году в областной программе «50 на 50» поучаствовали несколько школ. Количество учебных заведений, желающих улучшить
На ремонтные работы из районного бюджета выделили более 20 млн рублей. За счет финансирования из областного бюджета и спонсорской поддержки по программе «50 на 50» школы получили еще 11,7 млн рублей. Ремонтные работы в образовательных учреждениях закончат к 1 сентября 2017 года.