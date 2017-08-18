Крупнейший должник ДФО «Дальспецстрой» погасит все долги к 1 сентября

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Крупнейший зарплатный должник Дальнего Востока «Дальспецстрой» (ныне ФГУП ГВСУ № 6) пообещал к 1 сентября погасить все долги перед работниками. Компания активно погашает задолженность: с июня сотрудникам выплачено более 500 млн рублей, передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги, которые шли на ликвидацию задолженности по заработной плате, поступали за ранее оказанные строительной компанией услуги, либо были взысканы с подрядных организаций.

На сегодняшний день «Дальспецстрой» остался должен работникам свыше 270 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ФГУП «Дальспецстрой» стал самым крупным должником по заработной плате в ДФО. На Камчатке в ходе реконструкции аэропорта предприятие задолжало своим работникам более 1 млн рублей.