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11:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Россель выступил против сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель высказался против сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга. Об этом он заявил в ходе «прямой линии» с читателями «Областной газеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

«Там осталось достроить 165 м металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр — новый пункт притяжения для горожан, для молодёжи», — сказал Эдуард Россель.

Напомним, ранее демонтаж недостроенной телебашни анонсировал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. В настоящее время сам объект, а также земельный участок под ним внесен в уставной капитал недавно созданного совместно с УГМК АО «Ледовая арена».

Уставный капитал общества составил 1 млрд 635 млн 571 тыс.155 руб. УГМК будет принадлежать 981 342 693 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 60% уставного капитала общества; Свердловской области — 654 228 462 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 40% уставного капитала общества.

«Медники» планируют построить на этом месте ледовую арену.

Добавим, что передачу недостроенной телебашни и земельного участка в июле этого года согласовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области уже разрешило АО «Инженерно-строительный центр УГМК» начать подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе телебашни.

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