Россель выступил против сноса недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга
Сенатор,
Сенатор,
«Там осталось достроить 165 м металлоконструкций. Это нужно сделать, покрасить телебашню, смонтировать оборудование. Там можно сделать хороший культурный центр — новый пункт притяжения для горожан, для молодёжи», — сказал Эдуард Россель.
Напомним, ранее демонтаж недостроенной телебашни анонсировал врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. В настоящее время сам объект, а также земельный участок под ним внесен в уставной капитал недавно созданного совместно с УГМК АО «Ледовая арена».
Уставный капитал общества составил 1 млрд 635 млн 571 тыс.155 руб. УГМК будет принадлежать 981 342 693 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 60% уставного капитала общества; Свердловской области — 654 228 462 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет 40% уставного капитала общества.
«Медники» планируют построить на этом месте ледовую арену.
Добавим, что передачу недостроенной телебашни и земельного участка в июле этого года согласовали депутаты Законодательного собрания Свердловской области.
Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области уже разрешило АО «Инженерно-строительный центр УГМК» начать подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в районе телебашни.