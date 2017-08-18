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11:50 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Реконструкцию новосибирского шлюза продолжит «Акватик»

Московская компания оказалась единственным претендентом на конкурсе.

Московское АО «Акватик» оказалось единственным претендентом на выполнение второго этапа реконструкции шлюза Новосибирской ГЭС. Конкурс проводило ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей».

Согласно конкурсной документации, опубликованной на сайте госзакупок, стартовая максимальная цена была установлена в размере 584,38 млн руб. «Акватик» предложил 584 млн руб.

По данным «Интерфакса», второй этап должен быть завершен к 1 ноября 2020 года. Он предполагает работы на подходном канале и в воротах шлюза.

Протяженность новосибирского шлюза составляет 0,55 км. Он был введен в эксплуатацию в 1961 году. Модернизация шлюза началась в 1996 году.

По данным сайта «Акватик», компания выполняла работы на плотинах Беломорско-Балтийского канала и канала им. Москвы.

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