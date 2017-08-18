Средняя стоимость литра бензина в Калининградской области перевалила за 40 рублей

Литр топлива марки АИ-92 продается на АЗС региона по средней цене в 39 рублей и 21 копейку (ранее — 39,15), АИ-95 — 41 рубль и 33 копейки (ранее — 41,29), а дизельное топливо — 38 рублей и 85 копеек (ранее — 38,83).

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,60 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,20 до 42,80 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35,50 до 37,84 рубля, марки АИ-95 и выше — от 39,10 до 41,34 рубля за литр.