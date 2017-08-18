Средняя стоимость литра бензина в Калининградской области перевалила за 40 рублей
В Калининграде и области на 14 августа цена одного литра бензина побила исторический рекорд — перешагнув на одну копейку отметку в 40 рублей.
В Калининграде и области на 14 августа цена одного литра бензина побила исторический рекорд — перешагнув на одну копейку отметку в 40 рублей.
Неделей ранее эта величина составляла 39 рублей и 96 копеек за литр.
Литр топлива марки АИ-92 продается на АЗС региона по средней цене в 39 рублей и 21 копейку (ранее — 39,15), АИ-95 — 41 рубль и 33 копейки (ранее — 41,29), а дизельное топливо — 38 рублей и 85 копеек (ранее — 38,83).
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,10 до 38,60 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,20 до 42,80 рубля. В