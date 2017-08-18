Медучреждения Челябинской области получат высокотехнологичное оборудование

Медицинские учреждения Южного Урала получат новые анализаторы крови. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области.

«Составлен перечень 40 медицинских организаций, которым необходима первоочередная поставка анализаторов газов крови и электролитов. Аппараты будут установлены в медицинских организациях Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Копейска, Нязепетровска, Миасса, Верхнеуральска, Троицка, Саткинского, Нагайбакского, Варненского районов, а также в больницах других городов и районов области», — отметила главный специалист по клинической лабораторной диагностике областного минздрава Ольга Бондаренко.

Отметим, что аппараты будут закуплены на средства страховой компании в рамках государственно-частного партнерства.

«Новые анализаторы позволят экономически эффективно проводить анализ газов крови и электролитов, снижая затраты на расходные материалы и на техническое обслуживание аппаратов. Компания выделила 12 млн рублей на покупку анализаторов с их последующей безвозмездной передачей в медорганизации», — рассказывает исполнительный директор страховой компании Александр Ковтун.