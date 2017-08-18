Нацбанк с 18 августа восстановил лицензию БСБ Банка на осуществление операций с физлицами

Правлением Национального банка с учетом проделанной ЗАО «БСБ Банк» работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и на основании заявления банка принято решение с 18 августа 2017 года дополнить перечень банковских операций, указанный в выданной банку лицензии на осуществление банковской деятельности, следующими операциями: привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты); открытие и ведение банковских счетов физических лиц; выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета; выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц; доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.