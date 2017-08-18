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12:14 (мск), источник: БЕЛТА

Нацбанк с 18 августа восстановил лицензию БСБ Банка на осуществление операций с физлицами

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк с 18 августа восстановил лицензионные полномочия ЗАО «БСБ Банк» на осуществление банковских операций с физическими лицами, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

Источник: БЕЛТА

Правлением Национального банка с учетом проделанной ЗАО «БСБ Банк» работы по устранению выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности и на основании заявления банка принято решение с 18 августа 2017 года дополнить перечень банковских операций, указанный в выданной банку лицензии на осуществление банковской деятельности, следующими операциями: привлечение денежных средств физических лиц на счета и во вклады (депозиты); открытие и ведение банковских счетов физических лиц; выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), и размещение их на счета; выпуск в обращение (эмиссия) банковских платежных карточек физических лиц; доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами физических лиц.

При этом согласно решению Национального банка ЗАО «БСБ Банк» необходимо обеспечить эффективное функционирование систем внутреннего контроля (в части выявления и пресечения подозрительных финансовых операций) и корпоративного управления (в частности, исключение условий возникновения конфликта интересов).

Национальным банком будет продолжен мониторинг принимаемых банком мер по выполнению данных решений.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси с 26 июня отозвал лицензию ЗАО «БСБ Банк» в части отдельных банковских операций с физическими лицами. Такое решение принято с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в деятельности.

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