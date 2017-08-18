Котельные и теплосети Новосибирска передадут в концессию

Об этом рассказал 18 августа на брифинге начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Андрей Колмаков.

Напомним, что в 2014 году в федеральный закон № 190 «О теплоснабжении» были внесены изменения. В соответствии со статьей 28.1 этого закона до 1 января 2015 года муниципалитетам давалось право в последний раз отыграть долгосрочную аренду сроком на 3 года. После чего было необходимо перейти только к форме концессионных соглашений. Между тем у мэрии Новосибирска долгосрочный договор аренды с компанией «СИБЭКО» истекает 30 декабря 2017 года.

«С 9 июня 2017 года в мэрии была создана рабочая группа по разработке финансовой модели и подготовке полного пакета концессионного соглашения сроком на 6 лет, — пояснил журналистам Андрей Колмаков. — Речь идет двух соглашениях: по объектам концессионного соглашения — 21 котельная — и объектам концессионных соглашений — тепловые сети. С 13 июля пошел 45-дневный срок торгов, который истекает 28 августа, мы сидим и ждем предложений — может, появится кто-то еще, помимо компании «СИБЭКО».

Глава департамента пояснил, что все процедуры по торгам и последующим подписаниям концессионного соглашения должны быть закончены к 6 ноября. Чиновник напомнил, что в том случае, если у организации вдруг возникают выпадающие недополученные доходы, она имеет право обратиться к регулятору, который подчиняется субъекту РФ, за их возмещением. «Не прибыли, а именно доходов, — подчеркнул Андрей Колмаков. — И самое главное, что это право есть у организации вне зависимости от того, на каком основании у нее находится имущество — будь то концессия, аренда или собственность. Никто никому ничего не возмещает, кроме как в рамках того, как это прописано в Законе «О теплоснабжении» и постановлении правительства РФ 1075 «О ценообразовании в теплоэнергетике».

Нынешние действия мэрии строго определены действующим законодательством РФ и ничем более. Инвестор, проявивший интерес к концессии («СИБЭКО»), в рамках договора должен будет реконструировать коммуникации и вернуть их городу по истечении шестилетнего срока.