Мост через Преголю планируют открыть в марте следующего года

Работы над этой частью проекта Восточной эстакады ведет компания «Спецмост». Сейчас строители при помощи специальных домкратов производят «надвижку» пролётных строений на опоры.

Константин Морозов, корреспондент:

— Строительство моста над рекой Преголей идет при помощи конвейерно-тыловой сборки. То есть на место привозят пять таких блоков, их соединяют с основной конструкцией при помощи болтов и сварки. А потом специальным домкратом двигают в пролетное строение, такая процедура повторяется раз в неделю.

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Движение идет от первой к седьмой опоре. Таким способом уже надвинули металлоконструкций весом около двух тысяч тонн. На объекте в круглосуточном режиме трудятся более 300 человек и несколько кранов различной грузоподъёмности. Сейчас строители ведут соединение главных балок третьего пролета, параллельно производят антикоррозийную защиту мостового перехода, который будет располагаться над рекой.

Планируется, что через два месяца, когда пролетное строение достигнет последней опоры. На противоположном берегу у съезда построят временные сооружения, на которых будут собирать часть моста, примыкающую к спуску.

Рустам Шахбанов, главный инженер проекта:

— После продольной «надвижки» у нас будет ответственный этап по опусканию всей этой конструкции на опорные части, мы должны их опереть непосредственно на опорах, сейчас они у нас на временных вспомогательных сооружениях, после опирания, останется накинуть не съёмную опалубку, забетонировать плиту, устроить мостовое полотно и можно пускать движение.