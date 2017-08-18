Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Правила, которые помогут проснуться без боли в спине и шее
Как сделать вкусное полезным: 5 идей
Врачи прокомментировали смерть Веры Глаголевой от рака желудка
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
В РФ покажут планирующую бомбу, которая сама находит цель – СМИ
Чёрный купальник: Канделаки показала тело в Крыму
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Тень Земли
15:25 (мск), источник: Вести - Калининград

Мост через Преголю планируют открыть в марте следующего года

Мост через реку Преголю, который соединит остров Октябрьский с Московским проспектом планируют сдать в эксплуатацию в марте следующего года.

Работы над этой частью проекта Восточной эстакады ведет компания «Спецмост». Сейчас строители при помощи специальных домкратов производят «надвижку» пролётных строений на опоры.

Константин Морозов, корреспондент:

 — Строительство моста над рекой Преголей идет при помощи конвейерно-тыловой сборки. То есть на место привозят пять таких блоков, их соединяют с основной конструкцией при помощи болтов и сварки. А потом специальным домкратом двигают в пролетное строение, такая процедура повторяется раз в неделю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Движение идет от первой к седьмой опоре. Таким способом уже надвинули металлоконструкций весом около двух тысяч тонн. На объекте в круглосуточном режиме трудятся более 300 человек и несколько кранов различной грузоподъёмности. Сейчас строители ведут соединение главных балок третьего пролета, параллельно производят антикоррозийную защиту мостового перехода, который будет располагаться над рекой.

Планируется, что через два месяца, когда пролетное строение достигнет последней опоры. На противоположном берегу у съезда построят временные сооружения, на которых будут собирать часть моста, примыкающую к спуску.

Рустам Шахбанов, главный инженер проекта:

 — После продольной «надвижки» у нас будет ответственный этап по опусканию всей этой конструкции на опорные части, мы должны их опереть непосредственно на опорах, сейчас они у нас на временных вспомогательных сооружениях, после опирания, останется накинуть не съёмную опалубку, забетонировать плиту, устроить мостовое полотно и можно пускать движение.

Над рекой установят самый длинный пролет в Калининградской области равный 99 метрам. Первые испытания моста через Новая Преголя пройдут в марте следующего года. Пролеты сооружения, по словам строителей, смогут выдержать нагрузку в тысячи тонн. Прослужит конструкция не меньше века.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Умер известный российский актер, звезда "Ликвидации" и "Мастера и Маргариты"
Оштрафованы организаторы гонки, в которой разбился известный ведущий
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Когда-то и нас закроют» — Лариса Гузеева о «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала в интервью о том, как создается одно из самых популярных шоу на российском ТВ и какая судьба его ждет
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
За неучтенные дома придется платить двойной налог
В Москве появились апартаменты дешевле 2 млн рублей
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь