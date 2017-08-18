Россель: Новую ветку метро надо построить к 300-летию Екатеринбурга

Речь идет о ветке метро от ВИЗа до УПИ. Об этом член Совета Федерации сказал в ходе «прямой линии», состоявшейся в редакции «Областной газеты, передает корреспондент Накануне.RU.

«Цена вопроса — 90 млрд рублей. Это сравнительно немного: по 15 млрд рублей в год в течение шести лет, оставшихся до юбилея. Когда мы это сделаем, то город вздохнёт с облегчением, исчезнет множество транспортных проблем, — подчеркнул Эдуард Россель.

С его точки зрения, строительство новой ветки позволит удвоить количество пассажиров метро.