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13:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Россель: Новую ветку метро надо построить к 300-летию Екатеринбурга

Сенатор, экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель заявил, что вторую ветку метро в Екатеринбурге надо построить к 300-летию столицы Среднего Урала.

Речь идет о ветке метро от ВИЗа до УПИ. Об этом член Совета Федерации сказал в ходе «прямой линии», состоявшейся в редакции «Областной газеты, передает корреспондент Накануне.RU.

«Цена вопроса — 90 млрд рублей. Это сравнительно немного: по 15 млрд рублей в год в течение шести лет, оставшихся до юбилея. Когда мы это сделаем, то город вздохнёт с облегчением, исчезнет множество транспортных проблем, — подчеркнул Эдуард Россель.

С его точки зрения, строительство новой ветки позволит удвоить количество пассажиров метро.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, проектировать вторую ветку метро в уральской столице планируют лишь к 2020 году. В аппарате другого сенатора от Свердловской области, экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого настаивают, что начинать работы нужно немедленно за счет областного и городского бюджетов.

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