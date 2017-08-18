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13:32 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Треть предприятий Новосибирской области оказались убыточными

Прибыльные предприятия с начала года заработали 37,3 млрд рублей, подсчитали статистики.

Треть предприятий Новосибирской области оказались убыточными, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

«В отчетном периоде 799 организаций (69,1%) являлись прибыльными, полученная ими прибыль составила 37,3 млрд. рублей; 357 организаций (30,9%) завершила I полугодие 2017 года с отрицательным финансовым результатом на сумму 10,4 млрд. рублей», — рассказали статистики.

По сравнению с 1 полугодием 2016 года количество убыточных предприятий снизилось на 0,2%.

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