Треть предприятий Новосибирской области оказались убыточными
Прибыльные предприятия с начала года заработали 37,3 млрд рублей, подсчитали статистики.
Прибыльные предприятия с начала года заработали 37,3 млрд рублей, подсчитали статистики.
Треть предприятий Новосибирской области оказались убыточными, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.
«В отчетном периоде 799 организаций (69,1%) являлись прибыльными, полученная ими прибыль составила 37,3 млрд. рублей; 357 организаций (30,9%) завершила I полугодие 2017 года с отрицательным финансовым результатом на сумму 10,4 млрд. рублей», — рассказали статистики.
По сравнению с 1 полугодием 2016 года количество убыточных предприятий снизилось на 0,2%.