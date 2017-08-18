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13:27 (мск), источник: АиФ Омск

Для переселенцев из аварийного жилья в Омске закупили 48 квартир

Сейчас идёт заключительный этап переселения.

48 квартир закупили для переселенцев из аварийного жилья в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Срок действия программы по расселению закончится в 3 квартале 2017 года. Сейчас, на последнем этапе, планируется расселить граждан из 63 многоквартирных домов, которые подлежат сносу.

На эти цели для четвёртого этапа выделили более 1 млрд рублей. Средства пошли на строительство трёх жилых домов, а также для покупки квартир через электронные аукционы. Год постройки дома должен был быть не ранее 2013 года, а само жильё должно находиться в черте города.

Сейчас завершено 48 муниципальных контрактов на закупку 48 квартир. Жилища переселенцев имеют отделку «под ключ».

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