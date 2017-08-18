Для переселенцев из аварийного жилья в Омске закупили 48 квартир

Срок действия программы по расселению закончится в 3 квартале 2017 года. Сейчас, на последнем этапе, планируется расселить граждан из 63 многоквартирных домов, которые подлежат сносу.

На эти цели для четвёртого этапа выделили более 1 млрд рублей. Средства пошли на строительство трёх жилых домов, а также для покупки квартир через электронные аукционы. Год постройки дома должен был быть не ранее 2013 года, а само жильё должно находиться в черте города.