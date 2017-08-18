Татарстан стал лидером в России по популярности электронных услуг у населения

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Татарстан занимает первое место по показателю доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Об этом сообщает Аппарат главного федерального инспектора по РТ.



Об этом стало известно в процессе совещания, которое провел заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев по вопросам реализации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также предоставления услуг на базе многофункциональных центров в регионах ПФО.



В регионах Приволжского федерального округа в целом выполняются мероприятия по достижению показателя «доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме».



Так, среднеокружное значение составило 55,3 процента, при установленном на 2016 год показателе 50 процентов. Отдельными регионами округа в настоящее время уже достигнут плановый показатель на 2017 год — 60 процентов (в Республике Татарстан это значение составило 79,7 процента, в Чувашской Республике — 69 процентов, Республике Башкортостан — 61,2 процента, Республике Мордовия — 60,7 процента).