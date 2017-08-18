Между Черняховском и Балтийском будут ходить беспересадочные поезда

Из Черняховска этот поезд будет отправляться в 9:00. В 10.20 он сделает 5-минутную остановку на Южном вокзале Калининграда, а затем стартует в Балтийск. На конечную станцию он прибудет в 11:18. По всему маршруту поезд будет следовать без остановок на промежуточных станциях.