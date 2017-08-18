Между Черняховском и Балтийском будут ходить беспересадочные поезда
Между Черняховском и Балтийском с 26 августа начнут ходить беспересадочные поезда. Это новый пилотный проект Калининградской пригородной пассажирской компании.
Между Черняховском и Балтийском с 26 августа начнут ходить беспересадочные поезда. Это новый пилотный проект Калининградской пригородной пассажирской компании.
Теперь жители востока области смогут добраться до побережья без лишних остановок и пересадок.
Из Черняховска этот поезд будет отправляться в 9:00. В 10.20 он сделает 5-минутную остановку на Южном вокзале Калининграда, а затем стартует в Балтийск. На конечную станцию он прибудет в 11:18. По всему маршруту поезд будет следовать без остановок на промежуточных станциях.
В обратном направлении поезд отправится из Балтийска в 18:10. Время прибытия в Калининград — в 19:01, в Черняховск — в 20:24.