Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
СМИ сообщили об исчезновении певца Евгения Осина
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Как автомобиль превратился в орудие теракта в ЕвропеВ четверг автофургон врезался в толпу на пешеходной туристической улице Рамбла в центре Барселоны
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
«Сбросил и забыл»: СМИ о новейшей «умной» бомбе РФ
Чёрный купальник: Канделаки показала тело в Крыму
Анжелика Варум восхитила поклонников элегантным платьем (фото)
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Счастливы вместе: Кудрявцева поделилась снимком с мужем
Тарзан показал, как выглядит супруга в жизни – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
8Тень Земли
15:34 (мск), источник: АиФ Калининград

Между Черняховском и Балтийском будут ходить беспересадочные поезда

Между Черняховском и Балтийском с 26 августа начнут ходить беспересадочные поезда. Это новый пилотный проект Калининградской пригородной пассажирской компании.

Источник: Аргументы и факты

Теперь жители востока области смогут добраться до побережья без лишних остановок и пересадок.

Из Черняховска этот поезд будет отправляться в 9:00. В 10.20 он сделает 5-минутную остановку на Южном вокзале Калининграда, а затем стартует в Балтийск. На конечную станцию он прибудет в 11:18. По всему маршруту поезд будет следовать без остановок на промежуточных станциях.

В обратном направлении поезд отправится из Балтийска в 18:10. Время прибытия в Калининград — в 19:01, в Черняховск — в 20:24.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Пить каждый день и не спиваться». Эксперт - об алкоголизме
Во время теракта в Испании пострадала россиянка
В разработке международного стандарта блокчейна участвует ФСБ
СМИ: от главы МИД ФРГ требуют объяснений из-за встречи с Путиным
Российскую легкоатлетку дисквалифицировали за допинг
На «Первом канале» рассказали про будущее популярных телешоу
Певец Евгений Осин пропал без вести
Россияне высказались за необходимость разумных трат на свадьбу
Спорт
Каррера vs Семин, Тарханов vs Гончаренко. Интриги 7-го тура РФПЛ Массимо Каррера уже проиграл два главных матча лета «Зениту» и ЦСКА, и третья осечка будет перебором
Авто
Почему может быть опасна забытая в машине бутылка воды Ранее «Авто Mail.Ru» уже рассказывал о последствиях оставленного в авто йогурта, на этот раз потенциальную угрозу может представлять обычная вода
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Когда-то и нас закроют» — Лариса Гузеева о «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала в интервью о том, как создается одно из самых популярных шоу на российском ТВ и какая судьба его ждет
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Около 1,5 млн участков попадут под новую амнистию
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Александра Урсуляк стала мамой в третий раз Звезда фильма «Время первых» родила сына.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь