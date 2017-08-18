Арбитражный суд Башкирии отложил рассмотрение дела по иску «Роснефти» к АФК «Система» на 23 августа

Как сообщало ранее агентство «Башинформ», ответчик настаивал на отложении судебного разбирательства по иску «Роснефти» на один месяц «для мирного урегулирования спора» и тщательного изучения документов, представленных сегодня на заседании суда.

По мнению ответчика, приобщать к делу представленные сегодня документы преждевременно. «И нам, и суду нужно время, чтобы оценить содержание документов», — считают они.

Суд частично удовлетворил ходатайство об отложении дела и перенес рассмотрение дела на 23 августа.