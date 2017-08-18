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13:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале начался сбор урожая

Зерновых культур.

В Свердловской области началась уборка зерновых культур, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.

На 18 августа убрано 15 143 гектара, это 4% от всей площади посевов. Собрано 49 000 тонн зерна — с каждого гектара область получает 3 200 килограммов. Как сообщил министр АПК Дмитрий Дегтярев, урожайность в этом году выше прошлогодней. По темпам полевых работ в лидеры выбился Богдановичский район — там убрано 10% от плана, Ирбитский — 9% и Белоярский район — 7%.

Убирать зерновые культуры на Среднем Урале будут до конца сентября.

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