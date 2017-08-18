На Среднем Урале начался сбор урожая

На 18 августа убрано 15 143 гектара, это 4% от всей площади посевов. Собрано 49 000 тонн зерна — с каждого гектара область получает 3 200 килограммов. Как сообщил министр АПК Дмитрий Дегтярев, урожайность в этом году выше прошлогодней. По темпам полевых работ в лидеры выбился Богдановичский район — там убрано 10% от плана, Ирбитский — 9% и Белоярский район — 7%.