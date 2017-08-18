Россельхознадзор сжег 1,5 центнера санкционного мяса, сыра и йогурта в Петербурге

Как сообщает 18 августа региональное управление Россельхознадзора, во время рейда по магазинам чиновники нашли санкционное мясо, паштеты, сыр, йогурт и сливочное масло. Все вместе потянуло на 167 килограммов.

Продукты были промаркированы как произведенные в европейских странах, поэтому они не могут продаваться на территории России. Их отправили в печь.