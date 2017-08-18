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14:20 (мск), источник: Фонтанка

Россельхознадзор сжег 1,5 центнера санкционного мяса, сыра и йогурта в Петербурге

150 кг продуктов питания изъяли сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и Пулковской таможни в ходе рейда в Невском и Фрунзенском районах Петербурга.

Как сообщает 18 августа региональное управление Россельхознадзора, во время рейда по магазинам чиновники нашли санкционное мясо, паштеты, сыр, йогурт и сливочное масло. Все вместе потянуло на 167 килограммов.

Продукты были промаркированы как произведенные в европейских странах, поэтому они не могут продаваться на территории России. Их отправили в печь.

Напомним, продуктовое эмбарго действует в России с 29 июля 2014 года как ответ на санкции в отношении России из-за вхождения Крыма и ситуации на Донбассе.

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