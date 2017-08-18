Россельхознадзор сжег 1,5 центнера санкционного мяса, сыра и йогурта в Петербурге
150 кг продуктов питания изъяли сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и Пулковской таможни в ходе рейда в Невском и Фрунзенском районах Петербурга.
150 кг продуктов питания изъяли сотрудники Россельхознадзора, транспортной прокуратуры и Пулковской таможни в ходе рейда в Невском и Фрунзенском районах Петербурга.
Как сообщает 18 августа региональное управление Россельхознадзора, во время рейда по магазинам чиновники нашли санкционное мясо, паштеты, сыр, йогурт и сливочное масло. Все вместе потянуло на 167 килограммов.
Напомним, продуктовое эмбарго действует в России с 29 июля 2014 года как ответ на санкции в отношении России