ФАС уличила «Азбуку вкуса» и «Мираторг» в дискриминации поставщиков

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве отметили, что нарушение выражается «в установлении в договорах поставки различных условий по выплате вознаграждений и штрафов, а также различных условий по периодам изменения цен на продукцию».

Это свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг другу, отмечается в сообщении.