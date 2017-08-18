Несмотря на процедуру «финансового оздоровления», все рабочие места на «Мотовилихинских заводах» будут сохранены

Об этом сообщил сегодня врио губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе рабочей поездки на «Мотовилихинские заводы», где он обсудил перспективы развития холдинга с его генеральным директором Александром Анохиным.

Свой рабочий визит на предприятие врио губернатора начал с посещения металлургического завода «Камасталь», входящего в холдинг. На «Камастали» Максим Решетников осмотрел электросталеплавильный, ковочный и сортопрокатные цеха. Также врио губернатора посетил цеха по выпуску продукции военного назначения.

Сегодня «Мотовилихинские заводы» находятся в непростой экономической ситуации в связи со значительным объёмом накопленных долговых обязательств. Краевые власти держат этот вопрос на постоянном контроле. В марте этого года были достигнуты договоренности о подготовке комплексной программы взаимодействия госкорпорации «Ростех» и Пермского края, расширении номенклатуры выпускаемой на «Мотовилихинских заводах» продукции, повышении её качества и снижении себестоимости.

В ходе сегодняшнего обсуждения Александр Анохин заверил врио губернатора в том, что принимаются все необходимые меры для выполнения социальных обязательств, сохранения занятости работников и выполнения контрактов.

По итогам визита Максим Решетников отметил, что «Мотовилихинские заводы» произвели на него благоприятное впечатление: предприятие инвестирует в производство, есть новое оборудование, внедряются современные технологии, среди работников — много молодёжи.

«Совместно с руководством государственной корпорации “Ростех” и “Мотовилихи” выработана схема финансового оздоровления предприятия с сохранением всех рабочих мест. При этом предусмотрены дополнительные инвестиции в производство. В рамках новой схемы заводы будут обеспечены гособоронзаказом», — подчеркнул Максим Решетников.