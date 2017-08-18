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13:57 (мск), источник: NewsKo

Несмотря на процедуру «финансового оздоровления», все рабочие места на «Мотовилихинских заводах» будут сохранены

На ПАО «Мотовилихинские заводы» запускается процедура финансового оздоровления холдинга, причем её схема подразумевает сохранение на предприятии всех рабочих мест.

Об этом сообщил сегодня врио губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе рабочей поездки на «Мотовилихинские заводы», где он обсудил перспективы развития холдинга с его генеральным директором Александром Анохиным.

Свой рабочий визит на предприятие врио губернатора начал с посещения металлургического завода «Камасталь», входящего в холдинг. На «Камастали» Максим Решетников осмотрел электросталеплавильный, ковочный и сортопрокатные цеха. Также врио губернатора посетил цеха по выпуску продукции военного назначения.

Сегодня «Мотовилихинские заводы» находятся в непростой экономической ситуации в связи со значительным объёмом накопленных долговых обязательств. Краевые власти держат этот вопрос на постоянном контроле. В марте этого года были достигнуты договоренности о подготовке комплексной программы взаимодействия госкорпорации «Ростех» и Пермского края, расширении номенклатуры выпускаемой на «Мотовилихинских заводах» продукции, повышении её качества и снижении себестоимости.

В ходе сегодняшнего обсуждения Александр Анохин заверил врио губернатора в том, что принимаются все необходимые меры для выполнения социальных обязательств, сохранения занятости работников и выполнения контрактов.

По итогам визита Максим Решетников отметил, что «Мотовилихинские заводы» произвели на него благоприятное впечатление: предприятие инвестирует в производство, есть новое оборудование, внедряются современные технологии, среди работников — много молодёжи.

«Совместно с руководством государственной корпорации “Ростех” и “Мотовилихи” выработана схема финансового оздоровления предприятия с сохранением всех рабочих мест. При этом предусмотрены дополнительные инвестиции в производство. В рамках новой схемы заводы будут обеспечены гособоронзаказом», — подчеркнул Максим Решетников.

Источник — пресс-служба губернатора Пермского края

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