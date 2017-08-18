Власти Омской области пока не просят помощи у федералов в борьбе с чумой свиней

Источник: Om1.ru

Африканская чума свиней, вспыхнувшая в регионе не так давно, может принести области существенный ущерб. Так, в страхе перед чумой поставки свинины из Омской области прекратили не только некоторые регионы России, но и страны Таможенного союза Белоруссия и Казахстан. Чума принесет убытки также производителям зерновых культур, поскольку партнеры из других регионов будут опасаться завезти к себе вместе с зерном этот вирус.

Немало средств уходит на борьбу с заболеванием. Так, правительство Омской области выделило из резервного фонда 120 миллионов рублей для компенсаций фермерам, чье свинопоголовье было отчуждено.

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Тем не менее руководство региона надеется, что им не придется прибегнуть к помощи федеральных властей.

Андрей Новоселов, заместитель председателя правительства Омской области:

— На сегодняшний день, если касаться финансовой стороны вопроса, пока мы справляемся сами. Мы за помощью к федералам не обращались. Пока справляемся сами. Хотелось бы, чтобы мы сами справились с этой бедой. Тем не менее, программа Россельхознадзора такая есть, но я думаю, что до этого не дойдет.

Напомним, федеральные власти все же оказывают помощь Омской области в борьбе с заболеванием, из-за которого режим ЧС ввели на территории всей области. Так, в Омск прибыл советник руководителя Россельхознадзора Никита Лебедев.

По мнению Лебедева и вице-губерантора Новоселова, сейчас основную роль в борьбе с чумой играют сами жители региона. Со слов Лебедева, омичи, втайне перевозя и реализовывая мясо зараженных свиней, способствуют распространению чумы. Если вирус попадет в дикую природу, локализовать и ликвидировать заболевание будет куда сложней.