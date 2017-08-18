Власти Омской области пока не просят помощи у федералов в борьбе с чумой свиней
Правительство региона надеются справиться собственными силами с ликвидацией африканской чумы свиней.
Правительство региона надеются справиться собственными силами с ликвидацией африканской чумы свиней.
Африканская чума свиней, вспыхнувшая в регионе не так давно, может принести области существенный ущерб. Так, в страхе перед чумой поставки свинины из Омской области прекратили не только некоторые регионы России, но и страны Таможенного союза Белоруссия и Казахстан. Чума принесет убытки также производителям зерновых культур, поскольку партнеры из других регионов будут опасаться завезти к себе вместе с зерном этот вирус.
Немало средств уходит на борьбу с заболеванием. Так, правительство Омской области выделило из резервного фонда 120 миллионов рублей для компенсаций фермерам, чье свинопоголовье было отчуждено.
Тем не менее руководство региона надеется, что им не придется прибегнуть к помощи федеральных властей.
Андрей Новоселов, заместитель председателя правительства Омской области:
— На сегодняшний день, если касаться финансовой стороны вопроса, пока мы справляемся сами. Мы за помощью к федералам не обращались. Пока справляемся сами. Хотелось бы, чтобы мы сами справились с этой бедой. Тем не менее, программа Россельхознадзора такая есть, но я думаю, что до этого не дойдет.
Напомним, федеральные власти все же оказывают помощь Омской области в борьбе с заболеванием,
По мнению Лебедева и
Новоселов подчеркнул, что те фермеры, которые попытаются втайне перевезти или продать свинину, получат не компенсационные выплаты, а уголовное дело.